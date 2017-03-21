АвтоВАЗ отзывает 106 тысяч автомобилей LADA Kalina и Granta

АвтоВАЗ отзывает 106,7 тыс. автомобилей LADA Kalina и Granta, реализуемых с 3 сентября 2015 года. Об этом сообщается на сайте Росстандарта.

«Причиной отзыва LADA Kalina и Granta является перетирание топливной/паровой трубки тросом сцепления (для автомобилей в комплектации с механической коробкой передач)», — отмечается в сообщении.

На данных машинах планируется выполнить установку защитной облицовки, которая исключит возможность перетирания трубок, пишет «БИЗНЕС Online». При наличии следов контакта на трубках будет произведена замена трубок в сборе на новые.

Весь ремонт будет бесплатным.



