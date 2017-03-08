Банда парней совершила сразу два грабежа за одно утро в Челнах

В семь утра патруль Нацгвардии получил сообщения, что в поселке ГЭС напали на 29-летнего мужчину, избили и отобрали два мобильных телефона, сообщают "Вести Камаза".

Пострадавший смог описать приметы преступников. Когда группа задержания прочесывала район в поисках преспупников, поступило сообщение еще об одном нападении: четверо парней открыто похитили продукты и хозтовары на пять с лишним тысяч рублей.

По данным СМИ, задержать банду помогла камера видеонаблюдения: при изучении ее записи стало ясно, что похитители накануне попали в поле зрения другого экипажа, который проверил их документы.

Задержали компанию 18-летних ранее судимых челнинцев в квартире одного из них.