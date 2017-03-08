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09 марта в 12:47
8 марта в Татарстане женщина заколола ножом своего супруга
8 марта в Татарстане женщина заколола ножом своего супруга

Теперь родственникам придется взять опекунство над тремя маленькими детьми, ведь за одну ночь они лишились обоих родителей: отец убит, а матери грозит тюремный срок.

09 марта в 12:19
«КАМАЗ» снова отправляет матерей с детьми в санаторий
«КАМАЗ» снова отправляет матерей с детьми в санаторий

После девятилетнего перерыва на заводе возобновилась программа «Мать и дитя».

09 марта в 11:47
В РТ в 2016 году выявили более 1,6 тысячи случаев заболевания раком молочной железы
В РТ в 2016 году выявили более 1,6 тысячи случаев заболевания раком молочной железы

На I-II стадии было диагностировано 67% онкологии. Нужно обратить внимание на здоровье тем, у кого в роду есть больные раком, - предупредил министр здравоохранения РТ Адель Вафин.
09 марта в 10:57
ГИБДД РТ рекомендует не выезжать за город без необходимости
ГИБДД РТ рекомендует не выезжать за город без необходимости

По данным метеорологов, на территории республики ожидается туман и усиление ветра до 9 м/с. На дорогах возможно образование гололедицы.

09 марта в 10:35
Челнинцы жалуются на качество проводимого капремонта
Челнинцы жалуются на качество проводимого капремонта

Жильцы дома 12-17 недовольны тем, что во время капитального ремонта в их домах металлические водопроводные трубы начали заменять на пластиковые.

09 марта в 09:41
Банда парней совершила сразу два грабежа за одно утро в Челнах
Банда парней совершила сразу два грабежа за одно утро в Челнах

В семь утра патруль Нацгвардии получил сообщения, что в поселке ГЭС напали на 29-летнего мужчину, избили и  отобрали два мобильных телефона.

09 марта в 08:16
Река Мелекеска в Челнах считается опасным местом
Река Мелекеска в Челнах считается опасным местом

МЧС по РТ, в целях безопасности, предупреждает людей о потенциально опасных местах на воде.

07 марта в 20:13
С 15 апреля тариф для большегрузов с системе «Платон» вырастет в два раза
С 15 апреля тариф для большегрузов с системе «Платон» вырастет в два раза

Дальнобойщики из разных городов РФ собираются высказать свое недовольство и 27 марта не выходить в рейсы. Грузоперевозчики таким образом будут требовать полной отмены «Платона».

07 марта в 20:07
Впервые многодетная семья из Челнов взяла под опеку 79-летнюю бабушку
Впервые многодетная семья из Челнов взяла под опеку 79-летнюю бабушку

Специалисты центра «Доверие» очень рады за пенсионерку: благодаря внедрению в Татарстане пилотного проекта «Приемная семья для пожилого человека», она теперь живет в домашних условиях.

07 марта в 19:57
В Татарстане запущен первый спортивный Интернет-портал
В Татарстане запущен первый спортивный Интернет-портал

На портале будет представлена актуальная информация о 270 спортивных объектах и 170 ДЮСШ, и родители смогут выбрать, в какую из них они хотели бы отдать своих детей.


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Рустам Минниханов
Президент РТ
01 марта, 2017

Сказано 1 марта 2017 г. во время посещения эко-урока в казанской школе: «Сейчас идет обсуждение строительства в Казани мусоросжигательного завода. Пытаются озвучить, что это какой-то объект загрязнения. Но как это может быть, если мы, наоборот, хотим построить современный завод, который бы утилизировал все отходы? Мы были в Токио в составе российской делегации. Там 21 мусоросжигательный завод! И не в стороне, а в городе. И выбросов нет абсолютно»

Ложь
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Выпуск 8 от 02 марта, 2017г.
09 марта 2017г. 12:51

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в 09:41
Рубрика: Вечерка On-Line

Банда парней совершила сразу два грабежа за одно утро в Челнах

Банда парней совершила сразу два грабежа за одно утро в Челнах

В семь утра патруль Нацгвардии получил сообщения, что в поселке ГЭС напали на 29-летнего мужчину, избили и  отобрали два мобильных телефона, сообщают "Вести Камаза".

Пострадавший смог описать приметы преступников. Когда группа задержания прочесывала район в поисках преспупников, поступило сообщение еще об одном нападении: четверо парней открыто похитили продукты и хозтовары на пять с лишним тысяч рублей.

По данным СМИ, задержать банду помогла камера видеонаблюдения: при изучении ее записи стало ясно, что похитители накануне попали в поле зрения другого экипажа, который проверил их документы.

Задержали компанию 18-летних ранее судимых челнинцев в квартире одного из них. 

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