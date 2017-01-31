«Банк Казани» требует признать банкротом народного артиста РТ – Салавата Фатхетдинова

57-летнего певца, народного артиста Татарстана, заслуженного артиста России, заслуженного артиста Башкирии – Салавата Фатхетдинова (по паспорту Фатхутдинов) «Банк Казани» требует признать банкротом, сообщает «Вечерняя Казань». Соответствующий иск был подан 21 декабря в Арбитражный суд РТ, а заседание состоится 17 февраля. Стоит отметить, что все происходит строго в рамках закона, и банк требует с артиста 13 миллионов рублей, по которым певец выступал поручителем по кредитам.

– Салават Фатхутдинов является поручителем по кредиту, выданному другому лицу. Тот задолжал банку, поэтому ответственность по задолженности легла на поручителей. Их несколько, – сообщил изданию пресс-секретарь Банка Казани Денис Шишканов.