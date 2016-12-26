Банкам позволят получать информацию о смене SIM-карт клиентов

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26 декабря в 15:02
Челнинец украл гирлянду с елки у торгового центра
Челнинец украл гирлянду с елки у торгового центра

27-летний мужчина решил создать новогоднее настроение и украсил ей домашнюю елку.

26 декабря в 14:42
Слова главы татарстанского «Яблока» проверят на разжигания розни
Слова главы татарстанского «Яблока» проверят на разжигания розни

Руслан Зинатуллин в соцсети выразил сожаление, что на борту ТУ-154 не было Иосифа Кобзона.

26 декабря в 14:24
76% россиян решили встречать Новый год дома
76% россиян решили встречать Новый год дома

Сумма средних расходов на праздничный стол и подарки достигает 12,4 тыс. рублей.

26 декабря в 12:44
В Челнах клиенты Татфондбанка осаждают отделения Сбербанка
В Челнах клиенты Татфондбанка осаждают отделения Сбербанка

Специалисты не успевают обслуживать вкладчиков и рекомендуют им приходить в другие дни.

26 декабря в 11:11
ЦБ решил спасать Татфондбанк
ЦБ решил спасать Татфондбанк

На поддержку банку регулятор может выделить 120 млрд рублей.

26 декабря в 10:07
В Челнах будут штрафовать за запуск фейерверков в неположенных местах
В Челнах будут штрафовать за запуск фейерверков в неположенных местах

Стражи порядка напоминают, что повсеместно можно использовать на улице только бенгальские огни и хлопушки. Всю остальную пиротехнику - только в отведенных для этого местах.

26 декабря в 10:03
Сегодня челнинцам - вкладчикам Татфондбанка начнут выплачивать вклады
Сегодня челнинцам - вкладчикам Татфондбанка начнут выплачивать вклады

Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы всех его вкладов (счетов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности.

26 декабря в 09:40
Сбитого машиной 6-летнего ребенка из Челнов в тяжелом состоянии доставили в Казань
Сбитого машиной 6-летнего ребенка из Челнов в тяжелом состоянии доставили в Казань

Мальчик переходил дорогу с сестрой по пешеходному переходу. Водитель проехал на запрещающий сигнал светофора.

26 декабря в 09:37
Банкам позволят получать информацию о смене SIM-карт клиентов
Банкам позволят получать информацию о смене SIM-карт клиентов

Решение усилить защиту клиентов от мошенничества путем запроса у сотовых операторов сведений о смене абонентами SIM-карт приняли на закрытой встрече представителей банков, Минсвязи России и ЦБ РФ.

26 декабря в 09:13
В Челнах деловой понедельник начали с минуты молчания
В Челнах деловой понедельник начали с минуты молчания

Сегодня по всей стране припущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия.


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Правдомер
Александр Сидякин
депутат Госдумы РФ ("Единая Россия")
16 ноября, 2016

Сказано в ответ на законопроект, предусматривающий запрет на увольнение работника, имеющего ипотеку:

"Идея поправок к ТК носит «популистский характер». Работодатель не имеет отношения к банку, который выдал его подчиненному кредит. Руководство компаний не обязано отвечать за действия работников, которые могут быть безрассудными". 

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27 декабря 2016г. 01:13

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в 09:37
Рубрика: Вечерка On-Line

Банкам позволят получать информацию о смене SIM-карт клиентов

Банкам позволят получать информацию о смене SIM-карт клиентов

Решение усилить защиту клиентов от мошенничества путем запроса у сотовых операторов сведений о смене абонентами SIM-карт приняли на закрытой встрече представителей банков, Минсвязи России и ЦБ РФ, сообщают «Известия».

Предполагается, что это поможет бороться с теми мошенниками, которые меняют SIM-карты клиентов ради получения доступа к их онлайн-счетам. Злоумышленники получают доступ к интернет-банку с помощью вредоносного программного обеспечения. Однако они не могут войти в аккаунт — для этого требуется ввести код, присылаемый клиенту в виде SMS-сообщения. Поэтому преступники по поддельным доверенностям оформляют в салоне связи копии чужих SIM-карт.

Участники совещания пришли к выводу, что механизм запроса из банка в компании сотовой связи о смене SIM-карты абонентом станет эффективным способом борьбы с таким видом мошенничества. Но для этого операторам придется произвести ряд технических доработок. Также необходимо сформировать соответствующую правовую базу.

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