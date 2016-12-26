Банкам позволят получать информацию о смене SIM-карт клиентов

Решение усилить защиту клиентов от мошенничества путем запроса у сотовых операторов сведений о смене абонентами SIM-карт приняли на закрытой встрече представителей банков, Минсвязи России и ЦБ РФ, сообщают «Известия».

Предполагается, что это поможет бороться с теми мошенниками, которые меняют SIM-карты клиентов ради получения доступа к их онлайн-счетам. Злоумышленники получают доступ к интернет-банку с помощью вредоносного программного обеспечения. Однако они не могут войти в аккаунт — для этого требуется ввести код, присылаемый клиенту в виде SMS-сообщения. Поэтому преступники по поддельным доверенностям оформляют в салоне связи копии чужих SIM-карт.

Участники совещания пришли к выводу, что механизм запроса из банка в компании сотовой связи о смене SIM-карты абонентом станет эффективным способом борьбы с таким видом мошенничества. Но для этого операторам придется произвести ряд технических доработок. Также необходимо сформировать соответствующую правовую базу.