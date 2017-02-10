Бегишево признан лучшим аэропортом России

|09 февраля в 15:19
Проверяющим руководство детского сада не смогло предоставить документы о происхождении продуктов питания и сертификаты соответствия, законность перепланировки квартиры также вызвала сомнения.
|09 февраля в 12:37
Стоимость тура, купленного за несколько дней до отправления, сейчас оказывается на 30−40 процентов выше, чем в предварительной продаже, а не наоборот.
|09 февраля в 12:22
Второе место досталось Тукаевскому району, третье – Нижнекамску. Оценка проводилась по 40 показателям: демография, экономическая эффективность и деятельность медицинских учреждений.
|09 февраля в 11:53
Во время встречи чиновников, архитекторов и населения будут обсуждать вопросы о дальнейшем благоустройстве города.
|09 февраля в 10:57
По новым планам массовое спортивное мероприятие пройдет в Челнах 18 февраля.
|09 февраля в 10:06
Напомним, что согласно статистике ГИБДД, 70% ДТП в Челнах происходят по причине некачественного дорожного покрытия.
|09 февраля в 10:04
При этом использовано фото российского президента 2000 года, когда он участвовал в казанском Сабантуе. Изображение дополняет слоган «Даже не думай уходить».
|09 февраля в 09:51
Отметим, что это звание в номинации «Лучший аэропорт России» с пассажиропотоком до 1 млн человек аэропорту присуждается второй год подряд.
|09 февраля в 09:22
Как и предполагалось, алкоголь и табак россияне по ним приобрести не смогут, так же как и другие «вредные» продукты.
|09 февраля в 09:12
Челнинцы теперь звонят в Казань, чтобы вызвать врача ребенку. Обязанности регистраторов переданы специальной службе, которая находится в столице Татарстана.
Комментарии посетителей
какую бы хрень не писали про нашего мэра магдеева н г к нему не прилипнет потому что он человек которого...
херня какаято
Эх, люди, люди ... Вальшин дает вам всем простить его и проявить великодушие. Давно ли вы дарили радость...
Так и НАХ-хаус в свою деревню обратно любоваться голыми мужскими задницами. Что вы в городе то делаете ? PS:...
у нас в деревне есть постоянный критик поссовета, вот уже лет десять он приходит к поссовету и кричит им...
В 1941 г. ей было 20 лет, в силу возраста она не могла работать секретарем райкома партии, для этого нужен был...
Рустам Минеханов сделал хадж ..умру..Так сделай так.
По-моему, это единственный здесь постоянный комментатор. Им гордиться нужно:)
закатилась наверно
тут все дело в личности еретнова. сытый голодного не разумеет, а как известно сергей из хорошей семьи. потом...
Все политики в ходе эволюции проходят стадию “еретнова”, окукливаются и вылетают в большой мир, в отличии от ...
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антибиотики детям не игрушка
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” Я считаю, что надо ... ” - еще один счетовод. Сначала мелочь у себя в карманах пересчитай, вдруг на фанфурик не...
Не выйдет что ? Если вы сочли себя гомиком, закиданным как...ми, я здесь при чем ?
Халяльной. PS: Че это сразу - кошерной ? Причем здесь кашрут ?
Мимо :)))))) Не тратьте на меня какашки, у вас ничего не выйдет.
Простите, вы гомосексуалист ? Которому нравится , когда его закидывают какашками ? Смелое признание,...