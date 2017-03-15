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Сегодня в новостях:
15 марта в 15:10
Ford Sollers в Челнах начал печатать на 3D принтере детали конвейера
Ford Sollers в Челнах начал печатать на 3D принтере детали конвейера

Первыми были напечатаны безопасные накладки на пневматическое оборудование в цехах сборки и сварки автомобилей Ford EcoSport и Ford Fiesta.

15 марта в 14:06
В Челнах в Органном зале покажут камерную оперу
В Челнах в Органном зале покажут камерную оперу

Солировать будет выпускник местной музыкальной школы, студент высшей школы музыки Любек (Германия) Фахразиев Зульфат.
15 марта в 13:37
Челнинец украл банковскую карту и отправился за покупками
Челнинец украл банковскую карту и отправился за покупками

За свои покупки новый владелец расплатился на известной торговой площадке из дальнего зарубежья.

15 марта в 12:58
«Татагропромбанк» требует взыскать с «Тимер банка» 308 млн рублей
«Татагропромбанк» требует взыскать с «Тимер банка» 308 млн рублей

Долг образовался после передаче средств «Татагропромбанка» «Татфондбанку», а «Тимер Банк» выступал промежуточным звеном.

15 марта в 12:49
Экс-глава ТФБ содержится в обычной маломестной камере для некурящих
Экс-глава ТФБ содержится в обычной маломестной камере для некурящих

Представитель ведомства уточнил, что следственно-арестованный Роберт Мусин предписанный режим соблюдает.

15 марта в 10:56
Беларусы предложили Челнам свою снегоуборочную технику
Беларусы предложили Челнам свою снегоуборочную технику

Представители машиностроительного холдинга намекнули властям города о выгодном сотрудничестве.

15 марта в 10:05
В Татарстане ограбили офис Татфондбанка
В Татарстане ограбили офис Татфондбанка

По информации источника в правоохранительных органах, из допофиса банка украли свыше 3,5 млн руб. и 30 тыс. евро.

15 марта в 09:02
В Татарстане задержали 15 членов террористической организации
В Татарстане задержали 15 членов террористической организации

В ходе обысков по 30 адресам изъято большое количество запрещенной литературы, флаги, блокноты с записями о завербованных членах.

15 марта в 08:18
Минниханов приедет на открытие нового производственного комплекса АГРОСИЛА
Минниханов приедет на открытие нового производственного комплекса АГРОСИЛА

На этом производстве будут работать автоматизированные линии по производству готовой продукции из мяса птицы.

14 марта в 16:51
Дорожники в Челнах сегодня латают дыры на Индустриальном проезде и Хади Такташа
Дорожники в Челнах сегодня латают дыры на Индустриальном проезде и Хади Такташа

В первую очередь предприятием выполняется обследование улиц, для того, чтобы оперативно ликвидировать наиболее опасные участки.


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Рустам Минниханов
Президент РТ
01 марта, 2017

Сказано 1 марта 2017 г. во время посещения эко-урока в казанской школе: «Сейчас идет обсуждение строительства в Казани мусоросжигательного завода. Пытаются озвучить, что это какой-то объект загрязнения. Но как это может быть, если мы, наоборот, хотим построить современный завод, который бы утилизировал все отходы? Мы были в Токио в составе российской делегации. Там 21 мусоросжигательный завод! И не в стороне, а в городе. И выбросов нет абсолютно»

Ложь
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Выпуск 10 от 15 марта, 2017г.
15 марта 2017г. 19:14

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в 10:56
Рубрика: Вечерка On-Line

Беларусы предложили Челнам свою снегоуборочную технику

Беларусы предложили Челнам свою снегоуборочную технику

Делегация машиностроительного холдинга из республики Беларусь «Амкодор» встретилась сегодня с руководителем исполкома Челнов. Она презентовали Ринату Абдуллину технику для городского хозяйства: дорожно-строительных, жилищно-коммунальных, снегоуборочных и лесопромышленных работ. 

– Эта техника универсальна: сегодня она убирает снег, завтра помогает укладывать тротуарную плиту, послезавтра – выехала в поле, – пояснил замначальника управления развития в России холдинга «Амкодор» Степан Абрамович. 

Гендиректор управляющей компании «Смамаш» Евгений Храмов рассказал о схемах кредитования и покупки техники в лизинг, при этом, он намекнул, что их компания поддерживается в Беларуси на высоком политическом уровне.

- Вы можете предложить свою лизинговую компанию, через которую предприятия смогут приобретать нашу продукцию в рассрочку, а наше Правительство из бюджета будет компенсировать часть процентной ставки по лизингу. Компенсация равна ставке рефинансирование ЦБ РФ (примерно 10,5%), - рассказала Храмов. - Это будет взаимовыгодно. 

Беларусы подчеркнули, что их задача не просто продать технику, а постоянно работать в регионе. Уже сейчас они имеют в Татарстане склад с готовой продукцией и запасными частями.

Абдуллин предложил гостям презентовать свою продукцию перед потенциальными клиентами - предприятиями города. 

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