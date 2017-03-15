Беларусы предложили Челнам свою снегоуборочную технику

Делегация машиностроительного холдинга из республики Беларусь «Амкодор» встретилась сегодня с руководителем исполкома Челнов. Она презентовали Ринату Абдуллину технику для городского хозяйства: дорожно-строительных, жилищно-коммунальных, снегоуборочных и лесопромышленных работ.

– Эта техника универсальна: сегодня она убирает снег, завтра помогает укладывать тротуарную плиту, послезавтра – выехала в поле, – пояснил замначальника управления развития в России холдинга «Амкодор» Степан Абрамович.

Гендиректор управляющей компании «Смамаш» Евгений Храмов рассказал о схемах кредитования и покупки техники в лизинг, при этом, он намекнул, что их компания поддерживается в Беларуси на высоком политическом уровне.

- Вы можете предложить свою лизинговую компанию, через которую предприятия смогут приобретать нашу продукцию в рассрочку, а наше Правительство из бюджета будет компенсировать часть процентной ставки по лизингу. Компенсация равна ставке рефинансирование ЦБ РФ (примерно 10,5%), - рассказала Храмов. - Это будет взаимовыгодно.

Беларусы подчеркнули, что их задача не просто продать технику, а постоянно работать в регионе. Уже сейчас они имеют в Татарстане склад с готовой продукцией и запасными частями.

Абдуллин предложил гостям презентовать свою продукцию перед потенциальными клиентами - предприятиями города.