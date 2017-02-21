«Белые медведи» из Челнов стали победителями турнира по хоккею



Православные байкеры Челнов приглашают на мотомасленницу

Организаторы обещают веселую народную музыку с хороводом, конкурсы для детей и взрослых, блины и чай.



Главный санитарный врач Челнов обеспокоен нарушениями осанки у школьников

Проблемы с осанкой и зрением возникают у детей из-за устаревшей мебели и недостаточной освещенности помещений в учебных заведениях города.



Исполком Челнов отказался выделять помещение для борцов с коррупцией

В письме за подписью сити-менеджера Рината Абдуллина исполком сообщает, что в настоящее время в городе отсутствуют свободные помещения муниципальной собственности.



В Челнах врачи спасли ребенка, который чуть не погиб, подавившись яблоком

Мальчик в возрасте 1 года был доставлен в шоковый зал БСМП в 14.51 часов 19 февраля. Сейчас ребенок в состоянии комы находится в КДМЦ под наблюдением врачей.



Рособрнадзор лишил аккредитации челнинский педуниверситет

Рособрнадзор сообщил о лишении госаккредитации Набережночелнинского государственного педагогического университета. Вуз не сможет выдавать дипломы по дисциплине «Экономика и управление (бакалавриат)».