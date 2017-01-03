Беременная женщина и мама с ребенком замерзали после ДТП на трассе в РТ

В Алексеевском районе Татарстана сотрудники МЧС спасли замерзавших в разбитом после ДТП автомобиле двух женщин и маленького ребенка, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Инцидент произошел на трассе Казань — Оренбург. Столкнулись три автомобиля Renault, Kia и «Ваз-2110».

После аварии Renault оказался не на ходу, и в нем начали замерзать мать с двухгодовалым сыном. Прибывшие спасатели пересадили в оперативный автомобиль 31-летнюю женщину с ребенком, а также 28-летнюю беременную женщину-водителя Kia. Позже их забрали родственники.