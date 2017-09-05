Беспилотному КАМАЗу не помешают новые маленькие дорожные знаки

Уменьшенные дорожные знаки позволит сэкономить на изготовлении, но не помешает развитию беспилотного транспорта, пишут "Вести Камаза".

«Ситуация с уменьшением размеров дорожных знаков никак не отразится на возможностях беспилотных автомобилей» - заявили в компании Cognitive Technologies, которая является разработчиком искусственного интеллекта в проектах по созданию беспилотного КАМАЗа.

«Разработанная нами система компьютерного зрения уже адаптирована к европейским стандартам, которые предполагают использование дорожных знаков меньших размеров, по сравнению с российскими. Мы протестировали наши алгоритмы более чем на 80 тысяч километров дорог европейских стран и итоговые показатели качества работы системы там не хуже российских. В этом смысле приведение отечественных стандартов в соответствие с европейскими можно только приветствовать», - сообщила президент группы компаний Cognitive Technologies Ольга Ускова.

«Возможно, нам придется провести небольшое переобучение нейронных сетей на отдельных классах знаков, которые отличаются от представленных в европейских странах», говорит руководитель департамента разработки беспилотных транспортных средств Cognitive Technologies Юрий Минкин. «Однако сложность и продолжительность работ в этих случаях будет настолько незначительной, что их можно считать фоновой задачей».





