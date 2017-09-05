Беспилотному КАМАЗу не помешают новые маленькие дорожные знаки

Уменьшенные дорожные знаки позволит сэкономить на изготовлении, но не помешает развитию беспилотного транспорта, пишут "Вести Камаза".
«Ситуация с уменьшением размеров дорожных знаков никак не отразится на возможностях беспилотных автомобилей» - заявили в компании Cognitive Technologies, которая является разработчиком искусственного интеллекта в проектах по созданию беспилотного КАМАЗа.
«Разработанная нами система компьютерного зрения уже адаптирована к европейским стандартам, которые предполагают использование дорожных знаков меньших размеров, по сравнению с российскими. Мы протестировали наши алгоритмы более чем на 80 тысяч километров дорог европейских стран и итоговые показатели качества работы системы там не хуже российских. В этом смысле приведение отечественных стандартов в соответствие с европейскими можно только приветствовать», - сообщила президент группы компаний Cognitive Technologies Ольга Ускова.
«Возможно, нам придется провести небольшое переобучение нейронных сетей на отдельных классах знаков, которые отличаются от представленных в европейских странах», говорит руководитель департамента разработки беспилотных транспортных средств Cognitive Technologies Юрий Минкин. «Однако сложность и продолжительность работ в этих случаях будет настолько незначительной, что их можно считать фоновой задачей».
Комментарии посетителей
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Прежний борец с коррупцией уже что то хапнул и вовремя изчез.
А теперь угадайте с одного раза кто покроет кредит? Правильно рабочие своей зарплатой.
Ну да.. нравится нам это или нет Камазы так и будут мешать нам на дорогах))
это был ответ Павлу
Потому что они живут в Татарстане, где татарскй язык является еосударственным языком Республики
Все правильно кто мешает вам свою культуру развивать, но вы предпочитаете всех под одну гребенку...
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Тут высказалось быдло, которому ничего не нужно. Только и умеют, что лить грязь на других родителей, учителей...
Кто Рузилю мешает развивать свою культуру? Но почему это должны делать русские дети?
Издайте свою книгу, назовите «Майн кампф 2.0», в которой обстоятельно изложите кого и как надо...
Возмущена комментарием от “умерьте свои желания”. У меня двое детей. Я не особо активная мама, но если что-то...
25 лет назад -такие же были
Ем мороженое постоянно даже зимой на улице, и любимое это пломбир советский, как в детстве
Строите микрорайон - сразу нужно строить школу, садик, подземные переходы. Сразу! Это должно быть само собой...
Ну всё теперь что б успеть к 6 июня надо зимой асфальт ложить.Так оно и будет