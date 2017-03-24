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24 марта в 14:22
В Челнах молодые люди все чаще заражаются ВИЧ-инфекцией
В Челнах молодые люди все чаще заражаются ВИЧ-инфекцией

На 4,5% выросла заболеваемость ВИЧ-инфекцией среди жителей Набережных Челнов в возрасте от 20 до 29 лет в прошлом году. В основном болеют мужчины (70,3%).

24 марта в 12:19
В РТ с начала года в ДТП из-за смартфонов погибли две автоледи
В РТ с начала года в ДТП из-за смартфонов погибли две автоледи

Основной причиной аварийности на дорогах по-прежнему является человеческий фактор, в том числе и разговор за рулем по мобильному телефону, предупреждают в ГИБДД РТ.

24 марта в 11:05
Без вести пропавшую девочку из Тукаевского района нашли в Сарапуле
Без вести пропавшую девочку из Тукаевского района нашли в Сарапуле

Уже бывало, что она пропадала на четыре дня, после чего ее находили на улицах Набережных Челнов. Сама девочка пояснила, что сбегала от одиночества — не хватало внимания родителей.

24 марта в 10:37
С 15 апреля увеличивается тариф системы «Платон»
С 15 апреля увеличивается тариф системы «Платон»

«Подписанным постановлением правительства коэффициент 0,82 заменяется на коэффициент 0,51. Размер платы за километр пути составит 1,91 рубля», – сообщили в кабмине.

24 марта в 09:22
В Татарстане дети не умирали от туберкулеза уже 9 лет
В Татарстане дети не умирали от туберкулеза уже 9 лет

В республике более чем в четыре раза перевыполнили план по снижению смертности от туберкулеза. В 2016 году в регионе удалось сохранить 38 жизней.

24 марта в 08:34
В Челнах фирма сжигала утилизированные автомобили
В Челнах фирма сжигала утилизированные автомобили

Экологи возбудили административное дело. Материалы направлены в комиссию исполкома города.

24 марта в 08:22
Налоговая инспекция Челнов проведет день открытых дверей
Налоговая инспекция Челнов проведет день открытых дверей

С 1 января 2017 года Федеральной налоговой службе переданы полномочия по администрированию страховых взносов на обязательное социальное страхование.

24 марта в 08:17
В Челнах пройдет школа для онкопациентов по питанию во время химиотерапии
В Челнах пройдет школа для онкопациентов по питанию во время химиотерапии

27 марта в 15:00 в центральной городской библиотеке им. М. Джалиля в Набережных Челнах пройдет школа для онкологических пациентов и их родственников.

23 марта в 16:50
Погибшая в ДТП в Зеленодольском районе вела онлайн-трасляцию из машины
Погибшая в ДТП в Зеленодольском районе вела онлайн-трасляцию из машины

Водитель передавала «приветы» своим подписчикам и интересовалась, чем они занимаются.

23 марта в 15:43
Пожарные спасли нетрезвую челнинку, которая уснула на диване
Пожарные спасли нетрезвую челнинку, которая уснула на диване

Женщина получила ожоги живота, ног и рук. Ее госпитализировали в БСМП.


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Рустам Минниханов
Президент РТ
01 марта, 2017

Сказано 1 марта 2017 г. во время посещения эко-урока в казанской школе: «Сейчас идет обсуждение строительства в Казани мусоросжигательного завода. Пытаются озвучить, что это какой-то объект загрязнения. Но как это может быть, если мы, наоборот, хотим построить современный завод, который бы утилизировал все отходы? Мы были в Токио в составе российской делегации. Там 21 мусоросжигательный завод! И не в стороне, а в городе. И выбросов нет абсолютно»

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Выпуск 11 от 22 марта, 2017г.
24 марта 2017г. 18:23

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в 11:05
Рубрика: Вечерка On-Line

Без вести пропавшую девочку из Тукаевского района нашли в Сарапуле

Без вести пропавшую девочку из Тукаевского района нашли в Сарапуле

В Сарапуле нашли 16-летнюю жительницу села Старый Дрюш Тукаевского района Юлию Немых, пропавшую без вести две недели назад, пишут «Вести Камаза».

Девочка ушла из дома 8 марта в 15:00. 22 марта около 22:00 ее заметили в одном из магазинов Сарапула. Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних передали ее родителям.

Немых с 2012 года учится в коррекционной школе-интернате села Тлянче-Тамак, во время пребывания в которой у нее не возникало желания сбегать. Восемь раз девочка уходила из дома по возвращению в Старый Дрюш, где она бывала по выходным и праздникам. 

Бывало, что Немых пропадала на четыре дня, после чего возвращалась или ее находили на улицах Набережных Челнов. В последний раз Немых ушла из дома 5 ноября прошлого года. Тогда ее нашли в Нижнекамске и вернули в школу-интернат. 

Девочка пояснила, что сбегала от одиночества — дома ей не хватало внимания от родителей.

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