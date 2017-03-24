Без вести пропавшую девочку из Тукаевского района нашли в Сарапуле

В Сарапуле нашли 16-летнюю жительницу села Старый Дрюш Тукаевского района Юлию Немых, пропавшую без вести две недели назад, пишут «Вести Камаза».

Девочка ушла из дома 8 марта в 15:00. 22 марта около 22:00 ее заметили в одном из магазинов Сарапула. Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних передали ее родителям.

Немых с 2012 года учится в коррекционной школе-интернате села Тлянче-Тамак, во время пребывания в которой у нее не возникало желания сбегать. Восемь раз девочка уходила из дома по возвращению в Старый Дрюш, где она бывала по выходным и праздникам.

Бывало, что Немых пропадала на четыре дня, после чего возвращалась или ее находили на улицах Набережных Челнов. В последний раз Немых ушла из дома 5 ноября прошлого года. Тогда ее нашли в Нижнекамске и вернули в школу-интернат.

Девочка пояснила, что сбегала от одиночества — дома ей не хватало внимания от родителей.