Билеты на первый в России показ «Матильды» раскупили за один день

Во Владивостоке менее чем за сутки раскупили билеты на первый в России эксклюзивный показ фильма «Матильда» режиссера Алексея Учителя. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на кинотеатр, где состоится показ.
«Все билеты на сеанс уже раскуплены, хотя решение о показе кинокартины приняли буквально вчера», — цитирует агентство представителя кинотеатра. По его словам, всего в продаже было около 400 билетов.
На прошлой неделе Учитель анонсировал выпуск четырехсерийного сериала «Матильда» — он появится на экранах в 2019 году. По словам режиссера, телеканал, который покажет сериал, пока не определен. Телепремьера фильма «Матильда» должна состояться на Первом канале.
Ранее сообщалось, что официальный показ фильма, который был назначен на 6 октября в Мариинском театре в Санкт-Петербурге, отложили до 23 октября. Московская премьера, как планировалось, пройдет 24 октября в кинотеатре «Октябрь».
Комментарии посетителей
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