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22 декабря в 14:26
Делегация из Сенегала приехала на «КАМАЗ»
Делегация из Сенегала приехала на «КАМАЗ»

Министр рыболовства и морского хозяйства страны Умар Гуе и другие гости посетили автомобильный завод и КИП «Мастер».

22 декабря в 11:12
Лихач разрушивший терминал аэропорта в Казани оказался экс-сотрудником МВД
Лихач разрушивший терминал аэропорта в Казани оказался экс-сотрудником МВД

На данный момент он возглавляет частное охранное предприятие в Челнах, а также имеет лицензию на занятие детективной деятельностью.

22 декабря в 10:45
Полиция Челнов показала фоторобот мужчины ворующего под видом соседа
Полиция Челнов показала фоторобот мужчины ворующего под видом соседа

Мужчина представляется соседом Сергеем и выманивает у челнинцев деньги.

22 декабря в 10:04
В Татарстане на пожаре погиб пятилетний ребенок
В Татарстане на пожаре погиб пятилетний ребенок

Из горящего дома родители успели спасти только троих детей 2002, 2008, 2014 годов рождения.

22 декабря в 09:29
Монополизация банковской системы России продолжается
Монополизация банковской системы России продолжается

Наш эксперт Виктор Разинков считает, что лишиться лицензий могут еще 530 банков.

22 декабря в 08:24
Мэр Челнов не хочет проверять чиновников на детекторе лжи
Мэр Челнов не хочет проверять чиновников на детекторе лжи

Наиль Магдеев считает, что тотально проверять госслужащих на полиграфе нет необходимости.

22 декабря в 08:16
В Казани мужчина проехал на машине через аэропорт
В Казани мужчина проехал на машине через аэропорт

Сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах ЧП.

22 декабря в 08:08
Бизнес-омбудсмен РТ встретился с бизнесменами-клиентами Татфондбанка
Бизнес-омбудсмен РТ встретился с бизнесменами-клиентами Татфондбанка

На встречу с Тимуром Нагумановым в Казани пришли более 20 предпринимателей.

21 декабря в 16:48
ФК “КАМАЗ” хочет оставить свое название
ФК “КАМАЗ” хочет оставить свое название

Об этом мэр города будет лично договариваться с Сергеем Когогиным.

21 декабря в 16:24
Страховые выплаты клиентам “Татфондбанка” начнутся 26 декабря
Страховые выплаты клиентам “Татфондбанка” начнутся 26 декабря

«Агентство по страхованию вкладов» определило пять банков-агентов для получения возмещения вкладчиками.


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Правдомер
Правдомер
Александр Сидякин
депутат Госдумы РФ ("Единая Россия")
16 ноября, 2016

Сказано в ответ на законопроект, предусматривающий запрет на увольнение работника, имеющего ипотеку:

"Идея поправок к ТК носит «популистский характер». Работодатель не имеет отношения к банку, который выдал его подчиненному кредит. Руководство компаний не обязано отвечать за действия работников, которые могут быть безрассудными". 

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Выпуск №49 от 22 декабря, 2016г.
22 декабря 2016г. 19:47

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в 08:08
Рубрика: Вечерка On-Line

Бизнес-омбудсмен РТ встретился с бизнесменами-клиентами Татфондбанка

Бизнес-омбудсмен РТ встретился с бизнесменами-клиентами Татфондбанка

Накануне на встречу с бизнес-омбудсменом Тимуром Нагумановым пришли более 20 предпринимателей. В ходе встречи Нагуманов обсудил с представителями бизнеса конкретные сложности, которые возникли у предпринимателей в связи с заморозкой средств на счетах банка, сообщает пресс-служба Уполномоченного.

Предприниматели пожаловались на невозможность оплатить налоги и заработную плату, провести расчеты с кредиторами и контрагентами. В первую очередь проблема касается ООО, т.к. индивидуальные предприниматели смогут в декабре получить средства в рамках 1 400 тыс. руб. от АСВ.

Тимур Нагуманов подчеркнул, что Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов поставил задачу разработать комплекс мер по поддержке предпринимателей-клиентов «Татфондбанка». К этой работе, по словам бизнес-омбудсмена, подключилось министерство экономики – в министерстве состоится встреча с участием предпринимателей. Участники обсудят конкретные проблемы представителей бизнеса и меры поддержки. 

«Наша задача - минимизировать ущерб для предпринимателей, насколько возможно в этой сложной ситуации. Сейчас мы собираем информацию, типизируем проблемы и прорабатываем варианты решений для каждой ситуации. В ситуации с «Татфондбанком» делать выводы о судьбе предпринимателей рано: в банке работает временная администрация в лице Агентства по страхованию вкладов. До тех пор, пока АСВ не оценит состояние банка, говорить о том, когда и в каком объеме будут исполнены обязательства перед кредиторами, нельзя», - подчеркнул Тимур Нагуманов.

Также бизнес-омбудсмен объявил о запуске информационной линии для предпринимателей. По номеру (843) 203-29-08 специалисты общественной приемной Уполномоченного будут консультировать и информировать.

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