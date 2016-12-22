Бизнес-омбудсмен РТ встретился с бизнесменами-клиентами Татфондбанка

Накануне на встречу с бизнес-омбудсменом Тимуром Нагумановым пришли более 20 предпринимателей. В ходе встречи Нагуманов обсудил с представителями бизнеса конкретные сложности, которые возникли у предпринимателей в связи с заморозкой средств на счетах банка, сообщает пресс-служба Уполномоченного.
Предприниматели пожаловались на невозможность оплатить налоги и заработную плату, провести расчеты с кредиторами и контрагентами. В первую очередь проблема касается ООО, т.к. индивидуальные предприниматели смогут в декабре получить средства в рамках 1 400 тыс. руб. от АСВ.
Тимур Нагуманов подчеркнул, что Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов поставил задачу разработать комплекс мер по поддержке предпринимателей-клиентов «Татфондбанка». К этой работе, по словам бизнес-омбудсмена, подключилось министерство экономики – в министерстве состоится встреча с участием предпринимателей. Участники обсудят конкретные проблемы представителей бизнеса и меры поддержки.
«Наша задача - минимизировать ущерб для предпринимателей, насколько возможно в этой сложной ситуации. Сейчас мы собираем информацию, типизируем проблемы и прорабатываем варианты решений для каждой ситуации. В ситуации с «Татфондбанком» делать выводы о судьбе предпринимателей рано: в банке работает временная администрация в лице Агентства по страхованию вкладов. До тех пор, пока АСВ не оценит состояние банка, говорить о том, когда и в каком объеме будут исполнены обязательства перед кредиторами, нельзя», - подчеркнул Тимур Нагуманов.
Также бизнес-омбудсмен объявил о запуске информационной линии для предпринимателей. По номеру (843) 203-29-08 специалисты общественной приемной Уполномоченного будут консультировать и информировать.
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