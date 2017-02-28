Бизнес-отель «Татарстан» сертифицирован по международным стандартам

Бизнес-отель «Татарстан» вновь сертифицирован по стандартам ГОСТ ISO 9001-2011. Сертификацию проводила специализированная организация «Поволжский сертифицированный учебно-методический центр».

Впервые система менеджмента качества в челнинской гостинице была введена в 2013 году и уже более 4 лет предоставляет услуги международных стандартов. Ресторан «Круглый стол» также подтвердил свою сертификацию на соответствие требованиям ГОСТ ISO 9001-2011. Отметим, что эксперты утверждают, что использование стандарта гарантирует покупателю хорошее качество продукции или услуги.

- Работа в соответствии с требованиями ISO 9001 является высоким конкурентным преимуществом для любого предприятия, - отметил генеральный директор «Татарстана» Валентин Голубев.