Бизнесмен из Челнов построил в своей деревне мемориальный комплекс

Предприниматель из Набережных Челнов Радик Равилов открыл мемориальный комплекс на малой родине, в деревне Нижнее Абдуллово Альметьевского района. Два памятника — труженикам тыла и воинам-интернационалистам были установлены им своими руками.

«Я родился, вырос и стал мужчиной в Нижнем Абдуллово, пока не уехал в армию, — пояснил предприниматель. — Два года назад я поставил там памятник участникам Великой Отечественной войны. Примерно 390 человек из нашей деревни воевали, из них около 190 остались на поле боя. На этот раз установили два памятника — мы с сыном сами ставили опалубку и заливали фундамент, сами положили брусчатку, на работы ушла неделя».

Если мемориал памяти участников ВОВ обошелся Равилову в 2 млн рублей, то нынешняя скульптурная группа стоила 1,4 млн рублей, сообщает «БИЗНЕС Online».