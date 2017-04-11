Бизнесменам в Челнах предлагают полмиллиона рублей

У предпринимателей, осуществляющих социально-направленную деятельность, появился шанс получить субсидию в размере до 500 тысяч рублей, сообщает пресс-служба мэрии. Для получения субсидии предприниматель должен осуществлять деятельность по предоставлению услуг для лиц, относящихся к социально незащищенным группам.
О видах деятельности сегодня на пресс-конференции рассказала начальник управления экономического развития и поддержки предпринимательства Гузель Гилязов. Это деятельности, направленные на содействие профессиональной ориентации и трудоустройству лиц, относящихся к социально незащищенным группам граждан, социальное обслуживание лиц, и семей с детьми в области здравоохранения, физической культуры и массового спорта, проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях, организация социального туризма в части экскурсионно-познавательных туров социально незащищенных групп граждан, оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий и катастроф, беженцам и вынужденным переселенцам.
На субсидию могут рассчитывать и производители медицинской техники, протезно-ортопедических изделий, а также технических средств, включая автомототранспорт, материалы, которые могут быть использованы исключительно для профилактики инвалидности или реабилитации инвалидов. Заявку на данный вид субсидии могут подавать предприниматели, обеспечивающие культурно-просветительскую деятельность предоставляющие образовательные услуги лицам, относящимся к социально незащищенным группам граждан, оказывающие - содействие вовлечению в социально-активную деятельность лиц, относящихся к социально незащищенным группам граждан, а также лиц, освобожденных из мест лишения свободы в течение 2 (двух) лет, и лиц, страдающих наркоманией и алкоголизмом.
Старт программ запланирован на конец второго квартала. Заявку на субсидию можно подать в многофунциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг.
Комментарии посетителей
Если бы ПЕРЕД покупкой менеджеры предупредили, то никогда не купили бы здесь дом... И не продашь ведь...
Ну, челнинские оперативники фсб, которые слили этот документ, в Америке не бывали, а то бы знали, что там...
Так этот европоселок изначально строился для эти целей. Хозяин ”одного из отелей города” самый главный...
Обалдеть !!! Мало в “европосёлке” скандалов с так называемой УК от застройщика, так ещё и сектанты здесь будут...
http://www.rbc.ru/politics/09/12/2016/58498efc9a7947140f04eab5
Обалдеть как звучит. Заместитель председателя исполкома “В СИЛУ МАЛООПЫТНОСТИ” не знает как работать с...
Допустим , что так. Но где ссылка на источник? “этом сообщает РБК”. Где ссылка на само сообщение РБК? Откуда...
Весь “изюм” в одном материале! Умеете.
Характерная деталь. На каждом заседании суда в зале присутствует почти или полностью группа депутатов...
Не удивило)
Ну, теперь знаешь, надеемся, что будешь выдвигаться в 2018 г.... Кстати, содержание президента, это не зарплата, а...
Вы не понимаете: ребенка нужно научить справляться с трудностями. Всю жизнь бегать от людей, которые его...
Вот куда уходят наши деньги.. А не жирно ли будет? Я бы тоже в президенты пошел, если бы знал, что 41 лям в день...
Родители-изверги. Ребенок хотел себя убить, а они его в эту же школу повели. Там опять продолжатся...
Когда в стране коррупции нет — микролитражки мчат по хайвеям. Когда коррупция — Бентли тащатся по...
Да, Алексей, почитал блог Яковлева... Очень странно и маловероятно, что никто из контролирующих структур и, в...
Ну-ну, посмотрим на результаты проверки... Сдаётся мне, что несмотря на результаты проверки, которые...
Отныне будут задерживать дажее...за переход жд путей за вокзалом. Даже тех же дачников будут ловить, кто через...
Думаю, что не только Магдеев с Абдуллиным из татарстанскоих чиновников являются...
Вот тут почитайте . Судя по всему эти люди уже не поменяются http://yakovlev-r116.livejournal.com/6345.html