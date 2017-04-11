Бизнесменам в Челнах предлагают полмиллиона рублей

У предпринимателей, осуществляющих социально-направленную деятельность, появился шанс получить субсидию в размере до 500 тысяч рублей, сообщает пресс-служба мэрии. Для получения субсидии предприниматель должен осуществлять деятельность по предоставлению услуг для лиц, относящихся к социально незащищенным группам.

О видах деятельности сегодня на пресс-конференции рассказала начальник управления экономического развития и поддержки предпринимательства Гузель Гилязов. Это деятельности, направленные на содействие профессиональной ориентации и трудоустройству лиц, относящихся к социально незащищенным группам граждан, социальное обслуживание лиц, и семей с детьми в области здравоохранения, физической культуры и массового спорта, проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях, организация социального туризма в части экскурсионно-познавательных туров социально незащищенных групп граждан, оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий и катастроф, беженцам и вынужденным переселенцам.

На субсидию могут рассчитывать и производители медицинской техники, протезно-ортопедических изделий, а также технических средств, включая автомототранспорт, материалы, которые могут быть использованы исключительно для профилактики инвалидности или реабилитации инвалидов. Заявку на данный вид субсидии могут подавать предприниматели, обеспечивающие культурно-просветительскую деятельность предоставляющие образовательные услуги лицам, относящимся к социально незащищенным группам граждан, оказывающие - содействие вовлечению в социально-активную деятельность лиц, относящихся к социально незащищенным группам граждан, а также лиц, освобожденных из мест лишения свободы в течение 2 (двух) лет, и лиц, страдающих наркоманией и алкоголизмом.

Старт программ запланирован на конец второго квартала. Заявку на субсидию можно подать в многофунциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг.