Бизнесменов Челнов приглашают в мэрию

10 февраля управление экономического развития и поддержки предпринимательства Исполнительного комитета города Набережные Челны проведет совещании на тему: «Итоги развития предприятий промышленности, предпринимательства, потребительского рынка и услуг за 2016 год и задачи на 2017 год».

Предпринимателей города приглашают принять участие в совещании. Мероприятие начнется в 14:00 и пройдет в зале 400 мэрии, начало регистрации в 13:30.