Более 2 000 татарстанцев лишили водительских прав за неуплату алиментов

2440 жителя Татарстана были ограничены в праве управления транспортом в прошлом году. Подавляющее большинство из них – 2318 человек – лишены водительских прав за неуплату алиментов.

Общая сумма их долгов составила порядка 575,8 млн рублей.

После этого с неплательщиков взыскали более 137 млн рублей, пишет Татпресса.