Более 20 тысяч челнинцев приняли участие в «Лыжне Татарстана – 2017»

В Челнах массовые соревнования по лыжным гонкам «Лыжня Татарстана – 2017».

По информаии мэрии города, на старт вышло 22259 участников из дошкольных и учебных заведений, общеобразовательных школ и трудовых коллективов города. Данное мероприятие традиционно было проведено в парке Прибрежный. Соревнования обслуживали 130 судей (тренеры-преподаватели ДЮСШ города). В организации участвовали все основные службы города – УВД, управление физической культуры и спорта, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, торговли, образования и по делам молодежи, культуры, средства массовой информации, МУП «Горсвет».

В VIP забеге приняли участие 150 человек. Среди них: депутаты горсовета, руководители предприятий и организаций города. Данный забег на 2017 метров прошел в поддержку пропаганды здорового образа жизни.

Награждение победителей и призеров по возрастным группам проводились по окончанию каждого забега в данных возрастных категориях.

Специальными призами отмечены самые юные и опытные участники, а также самая результативная семья соревнований:

Самая юная участница – Гильметдинова Санира (2012 г.р.)

Самый юный участник – Никитин Константин (2010 г.р.)

Самая опытная участница – Севрюкова Лидия (83 года)

Самый опытный участник – Юдин Борис (84 года)

Победители и призеры:

Девушки до 14 лет на дистанции 3 км:

1 место – Сагбиева Айгуль (СОШ №10, ДЮСШ «Титан»);

2 место – Кислицина Полина (СОШ №10, ДЮСШ «Титан»);

3 место – Файзрахманова Камиля (СОШ №10, ДЮСШ «Титан»).

Юноши до 14 лет на дистанции 5 км:

1 место – Файзрахманов Тимур (ДЮСШ «Титан»);

2 место – Карымов Илья (ДЮСШ «Титан»);

3 место – Ханнанов Айнур (Клуб «Снежные Барсы»).

Девушки до 17 лет на дистанции 3 км:

1 место – Зиатдинова Аделя (СОШ №34, ДЮСШ «Титан»);

2 место – Елисеева Алина (СОШ №10, ДЮСШ «Титан»);

3 место – Зиганшина Анна (СОШ №60, ДЮСШ «Титан»).

Юноши до 17 лет на дистанции 5 км:

1 место – Петров Руслан (ДЮСШ «Титан»);

2 место – Валеев Камиль (ДЮСШ «Титан»);

3 место – Давлетбаев Роман (Клуб «Снежные Барсы»).

Женщины от 18 лет и старше на дистанции 3 км:

1 место – Давлетбаева Марина (клуб «Снежные Барсы»);

2 место – Печерица Людмила («Динамо»);

3 место – Иванова Татьяна (ДОУ №68).

Мужчины от 18 лет и старше на дистанции 5 км:

1 место – Лаврентьев Антон (ДЮСШ «Олимп»).

2 место – Григорьев Алексей (ИП «Григорьев»);

3 место – Нуртдинов Рим (УВД).

Женщины-ветераны от 55 лет и старше на дистанции 2016 м:

1 место – Куркина Любовь (г. Набережные Челны);

2 место – Кобзева Марсельеза (СОШ №38);

3 место – Юсупова Нурия (МЗМК «Монтаж»).

Мужчины-ветераны от 60 лет и старше на дистанции 2017 м:

1 место – Фардиев Камиль (г. Набережные Челны);

2 место – Яковлев Владимир (г. Набережные Челны);

3 место – ЛазаревНиколай (г. Набережные Челны).

Мужчины с ограниченными возможностями здоровья на дистанции 2017 м:

1 место – Фазуллин Ришат («Общество слепых»);

2 место – Хузин Айрат («Общество слепых»);

3 место – Горшков Сергей («Общество инвалидов»).

Женщины с ограниченными возможностями здоровья на дистанции 2017 м:

1 место – Гильмутдинова Гульназ («Общество инвалидов»);

2 место – Беляева Августа («Общество инвалидов»);

3 место – Гуськова Ирина («Общество инвалидов»).