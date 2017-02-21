Более 20 тысяч челнинцев приняли участие в «Лыжне Татарстана – 2017»

Вход | Регистрация
Курсы валют (21.02.2017):
$57.63420 61.44960
Погода в Набережных Челнах:
Пасмурно Пасмурно Пасмурно
+1° +1°
Ночь
21 февраля		 Утро
21 февраля		 День
21 февраля
Архив выпусков
Сегодня в новостях:
21 февраля в 08:31
Главный санитарный врач Челнов обеспокоен нарушениями осанки у школьников
Главный санитарный врач Челнов обеспокоен нарушениями осанки у школьников

Проблемы с осанкой и зрением возникают у детей из-за устаревшей мебели и недостаточной освещенности помещений в учебных заведениях города.

21 февраля в 08:23
«Белые медведи» из Челнов стали победителями турнира по хоккею
«Белые медведи» из Челнов стали победителями турнира по хоккею

Второе место заняла команда «Юность», третье – команда «Исток».

21 февраля в 08:12
Исполком Челнов отказался выделять помещение для борцов с коррупцией
Исполком Челнов отказался выделять помещение для борцов с коррупцией

В письме за подписью сити-менеджера Рината Абдуллина исполком сообщает, что в настоящее время в городе отсутствуют свободные помещения муниципальной собственности.
20 февраля в 16:47
В Челнах врачи спасли ребенка, который чуть не погиб, подавившись яблоком
В Челнах врачи спасли ребенка, который чуть не погиб, подавившись яблоком

Мальчик в возрасте 1 года был доставлен в шоковый зал БСМП в 14.51 часов 19 февраля. Сейчас ребенок в состоянии комы находится в КДМЦ под наблюдением врачей.
20 февраля в 16:33
Рособрнадзор лишил аккредитации челнинский педуниверситет
Рособрнадзор лишил аккредитации челнинский педуниверситет

Рособрнадзор сообщил о лишении госаккредитации Набережночелнинского государственного педагогического университета. Вуз не сможет выдавать дипломы по дисциплине «Экономика и управление (бакалавриат)».
20 февраля в 12:57
ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» проводит опрос среди горожан
ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» проводит опрос среди горожан

Челнинцам предлагают оценить качество холодной воды.

20 февраля в 12:27
Экс-председателя правления БТА-Казань на три года отправили в колонию
Экс-председателя правления БТА-Казань на три года отправили в колонию

Из-за неумелой брокерской деятельности, 44-летний Руслан Алимов потерял вклады на сумму 1,6 млрд рублей.

20 февраля в 11:50
В Челнах отпразднуют Масленицу
В Челнах отпразднуют Масленицу

Это неделя вкусной пищи и кулачных боев, после которой у православных начинается Великий пост.

20 февраля в 10:25
66% бюджета Челнов ушло на зарплаты
66% бюджета Челнов ушло на зарплаты

При этом, собственные доходы города составляют лишь половину казны, остальные расходы - за счет дотаций.

20 февраля в 10:15
В Челнах пройдет “Парад Отцов”
В Челнах пройдет “Парад Отцов”

В нем примут участие папы, прошедшие обучение в рамках «Родительского университета» по курсу «Отцовский спецназ».


Все новости On-Line
Правдомер
Правдомер
Рамиль Халимов
заместитель руководителя исполкома города
09 февраля, 2017

Сказано во время заседания антинаркотической комиссии в мэрии: «Сейчас в клубах города обстановка спокойная, наркотические средства там не распространяются, сбыт такой продукции идет в основном через сеть интернет»

Ложь
Правда

Индекс правды: 25%
Проголосовало: 16

Требуется менеджер

Новости

Выпуск 6 от 16 февраля, 2017г.
21 февраля 2017г. 10:21

Новости Колумнисты Работа Объявления

Экономика |

Здоровье |

Скандал |

Образование |

Транспорт |

Мужской взгляд |

Политика |

Общество |

Культура |

Интервью |

Происшествия |

ЖКХ |

Спорт|

Вечерняя тренировка

Поиск по сайту

Расширенный поиск

Комментарии посетителей
Специальный проект газеты «Вечерние Челны. Все о здоровье» и Фонда имени Анжелы Вавиловой

«Милосердие без границ»
Если вы не очерствели душой, протяните руку помощи больным детям. Даже небольшая сумма поможет им жить без боли. Без нас им просто не справиться!
Это Милана Ситникова
Посмотреть все

Посмотреть все
Видео:
Анна Седокова записала дуэт с челнинской сиротой
Посмотреть все
Фото дня:
Челнинцы на концерте группы “Премьер Министр”





ГлавнаяВечерка On-Line
в 08:18
Рубрика: Вечерка On-Line

Более 20 тысяч челнинцев приняли участие в «Лыжне Татарстана – 2017»

Более 20 тысяч челнинцев приняли участие в «Лыжне Татарстана – 2017»

В Челнах массовые соревнования по лыжным гонкам «Лыжня Татарстана – 2017».

По информаии мэрии города, на старт вышло 22259 участников из дошкольных и учебных заведений, общеобразовательных школ и трудовых коллективов города. Данное мероприятие традиционно было проведено в парке Прибрежный. Соревнования обслуживали 130 судей (тренеры-преподаватели ДЮСШ города). В организации участвовали все основные службы города – УВД, управление физической культуры и спорта, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, торговли, образования и по делам молодежи, культуры, средства массовой информации, МУП «Горсвет».

В VIP забеге приняли участие 150 человек. Среди них: депутаты горсовета, руководители предприятий и организаций города. Данный забег на 2017 метров прошел в поддержку пропаганды здорового образа жизни.

Награждение победителей и призеров по возрастным группам проводились по окончанию каждого забега в данных возрастных категориях. 

Специальными призами отмечены самые юные и опытные участники, а также самая результативная семья соревнований:

Самая юная участница – Гильметдинова Санира (2012 г.р.)

Самый юный участник – Никитин Константин (2010 г.р.)

Самая опытная участница – Севрюкова Лидия (83 года)

Самый опытный участник – Юдин Борис (84 года)

Победители и призеры:

Девушки до 14 лет на дистанции 3 км:

1 место – Сагбиева Айгуль (СОШ №10, ДЮСШ «Титан»);

2 место – Кислицина Полина (СОШ №10, ДЮСШ «Титан»);

3 место – Файзрахманова Камиля (СОШ №10, ДЮСШ «Титан»).

Юноши до 14 лет на дистанции 5 км:

1 место – Файзрахманов Тимур (ДЮСШ «Титан»);

2 место – Карымов Илья (ДЮСШ «Титан»);

3 место – Ханнанов Айнур (Клуб «Снежные Барсы»). 

Девушки до 17 лет на дистанции 3 км:

1 место – Зиатдинова Аделя (СОШ №34, ДЮСШ «Титан»);

2 место – Елисеева Алина (СОШ №10, ДЮСШ «Титан»);

3 место – Зиганшина Анна (СОШ №60, ДЮСШ «Титан»).

Юноши до 17 лет на дистанции 5 км:

1 место – Петров Руслан (ДЮСШ «Титан»);

2 место – Валеев Камиль (ДЮСШ «Титан»);

3 место – Давлетбаев Роман (Клуб «Снежные Барсы»).

Женщины от 18 лет и старше на дистанции 3 км:

1 место – Давлетбаева Марина (клуб «Снежные Барсы»);

2 место – Печерица Людмила («Динамо»);

3 место – Иванова Татьяна (ДОУ №68).

Мужчины от 18 лет и старше на дистанции 5 км:

1 место – Лаврентьев Антон (ДЮСШ «Олимп»).

2 место – Григорьев Алексей (ИП «Григорьев»);

3 место – Нуртдинов Рим (УВД).

Женщины-ветераны от 55 лет и старше на дистанции 2016 м:

1 место – Куркина Любовь (г. Набережные Челны);

2 место – Кобзева Марсельеза (СОШ №38);

3 место – Юсупова Нурия (МЗМК «Монтаж»).

Мужчины-ветераны от 60 лет и старше на дистанции 2017 м:

1 место – Фардиев Камиль (г. Набережные Челны);

2 место – Яковлев Владимир (г. Набережные Челны);

3 место – ЛазаревНиколай (г. Набережные Челны).

Мужчины с ограниченными возможностями здоровья на дистанции 2017 м:

1 место – Фазуллин Ришат («Общество слепых»);

2 место – Хузин Айрат («Общество слепых»);

3 место – Горшков Сергей («Общество инвалидов»).

Женщины с ограниченными возможностями здоровья на дистанции 2017 м:

1 место – Гильмутдинова Гульназ («Общество инвалидов»);

2 место – Беляева Августа («Общество инвалидов»);

3 место – Гуськова Ирина («Общество инвалидов»).

Добавить комментарий

Имя:

Email:

Уведомлять меня о новых записях
Защита от спама:
Напишите недостающее слово: «Лебедь, рак и ...» ?
О газете и редакции | Рекламная служба | Прайс-лист | Конкурсы | Архив печатной версии

© 2017 "Вечерние Челны". При перепечатке материалов ссылка на газету "Вечерние Челны" обязательна.
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru