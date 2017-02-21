Более 20 тысяч челнинцев приняли участие в «Лыжне Татарстана – 2017»

В Челнах массовые соревнования по лыжным гонкам «Лыжня Татарстана – 2017».
По информаии мэрии города, на старт вышло 22259 участников из дошкольных и учебных заведений, общеобразовательных школ и трудовых коллективов города. Данное мероприятие традиционно было проведено в парке Прибрежный. Соревнования обслуживали 130 судей (тренеры-преподаватели ДЮСШ города). В организации участвовали все основные службы города – УВД, управление физической культуры и спорта, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, торговли, образования и по делам молодежи, культуры, средства массовой информации, МУП «Горсвет».
В VIP забеге приняли участие 150 человек. Среди них: депутаты горсовета, руководители предприятий и организаций города. Данный забег на 2017 метров прошел в поддержку пропаганды здорового образа жизни.
Награждение победителей и призеров по возрастным группам проводились по окончанию каждого забега в данных возрастных категориях.
Специальными призами отмечены самые юные и опытные участники, а также самая результативная семья соревнований:
Самая юная участница – Гильметдинова Санира (2012 г.р.)
Самый юный участник – Никитин Константин (2010 г.р.)
Самая опытная участница – Севрюкова Лидия (83 года)
Самый опытный участник – Юдин Борис (84 года)
Победители и призеры:
Девушки до 14 лет на дистанции 3 км:
1 место – Сагбиева Айгуль (СОШ №10, ДЮСШ «Титан»);
2 место – Кислицина Полина (СОШ №10, ДЮСШ «Титан»);
3 место – Файзрахманова Камиля (СОШ №10, ДЮСШ «Титан»).
Юноши до 14 лет на дистанции 5 км:
1 место – Файзрахманов Тимур (ДЮСШ «Титан»);
2 место – Карымов Илья (ДЮСШ «Титан»);
3 место – Ханнанов Айнур (Клуб «Снежные Барсы»).
Девушки до 17 лет на дистанции 3 км:
1 место – Зиатдинова Аделя (СОШ №34, ДЮСШ «Титан»);
2 место – Елисеева Алина (СОШ №10, ДЮСШ «Титан»);
3 место – Зиганшина Анна (СОШ №60, ДЮСШ «Титан»).
Юноши до 17 лет на дистанции 5 км:
1 место – Петров Руслан (ДЮСШ «Титан»);
2 место – Валеев Камиль (ДЮСШ «Титан»);
3 место – Давлетбаев Роман (Клуб «Снежные Барсы»).
Женщины от 18 лет и старше на дистанции 3 км:
1 место – Давлетбаева Марина (клуб «Снежные Барсы»);
2 место – Печерица Людмила («Динамо»);
3 место – Иванова Татьяна (ДОУ №68).
Мужчины от 18 лет и старше на дистанции 5 км:
1 место – Лаврентьев Антон (ДЮСШ «Олимп»).
2 место – Григорьев Алексей (ИП «Григорьев»);
3 место – Нуртдинов Рим (УВД).
Женщины-ветераны от 55 лет и старше на дистанции 2016 м:
1 место – Куркина Любовь (г. Набережные Челны);
2 место – Кобзева Марсельеза (СОШ №38);
3 место – Юсупова Нурия (МЗМК «Монтаж»).
Мужчины-ветераны от 60 лет и старше на дистанции 2017 м:
1 место – Фардиев Камиль (г. Набережные Челны);
2 место – Яковлев Владимир (г. Набережные Челны);
3 место – ЛазаревНиколай (г. Набережные Челны).
Мужчины с ограниченными возможностями здоровья на дистанции 2017 м:
1 место – Фазуллин Ришат («Общество слепых»);
2 место – Хузин Айрат («Общество слепых»);
3 место – Горшков Сергей («Общество инвалидов»).
Женщины с ограниченными возможностями здоровья на дистанции 2017 м:
1 место – Гильмутдинова Гульназ («Общество инвалидов»);
2 место – Беляева Августа («Общество инвалидов»);
3 место – Гуськова Ирина («Общество инвалидов»).
Комментарии посетителей
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жалко мальчишку(((. неужели так просто можно пронести в школу оружие? вроде везде пропускная система, чуть ли...
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