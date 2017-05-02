Более 30 тысяч челнинцев вышли на первомайскую демонстрацию

Праздник Весны и Труда в Набережных Челнах начался с шествия по проспекту Мира. Колонна при построении растянулась от остановки "30 комплекс" до площади Азатлык.

Со словами поздравления выступил мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев:

«Первомай всегда в нашем трудовом городе проводится по-особому. Нет таких городов в стране, когда 1 мая собралось бы столько людей, несущих особую энергетику. Сегодня мы чествуем человека труда. В преддверии Первого мая нашему городу есть, что показать: наш славный КАМАЗ активно работает, производя 180 машин в сутки, демонстрируя высокие показатели не только за прошлый год, но и за первый квартал этого года», - цитирует мэра пресс-служба исполкома города.

Свои поздравления присутствующим произнесли также представители автогиганта, ветераны труда.

Далее митинг перешёл в шествие по пр. Мира до площади Азатлык. В шествии приняли участие руководство и сотрудники Исполкома Набережных Челнов, предприятий и организаций, студенты вузов и ссузов города. Общее количество участников составило свыше 30 тысяч. На площади Азатлык горожан встретила концертная программа.