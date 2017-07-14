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17 июля в 10:57
Жительница Татарстана покорила интернет фотосессией кукол
Жительница Татарстана покорила интернет фотосессией кукол

33-летняя Татьяна Андреева - владелица коллекции уникальных кукол, которые стоят целое состояние.

17 июля в 09:39
ДТП в Челнах: двух водителей и пассажира госпитализировали с травмами
ДТП в Челнах: двух водителей и пассажира госпитализировали с травмами

Дорожно-транспортное происшествие произошло накануне, в 20:27, на пересечении улицы Татарстан и проспекта Сююмбике.

17 июля в 09:22
Путин проведет “прямую линию” со школьниками
Путин проведет “прямую линию” со школьниками

Программу «Недетский разговор с Владимиром Путиным» покажут на НТВ, сообщается на сайте телеканала.

17 июля в 08:40
Челнинский проект «Просто танцуй» набирает обороты
Челнинский проект «Просто танцуй» набирает обороты

15 июля в Парке Победы прошло очередное занятие социально-культурного проекта «Просто танцуй», направленного на популяризацию здорового образа жизни и спорта.

17 июля в 08:22
В Татарстане стартовала республиканская акция «Помоги своей школе»
В Татарстане стартовала республиканская акция «Помоги своей школе»

Принимается любая помощь: пошив школьной формы для учеников, закупка необходимой техники или просто перевод денежных средств на счет учреждения.

17 июля в 08:17
В РТ возбудили дело на полицейских, потерявших «служебный» гашиш
В РТ возбудили дело на полицейских, потерявших «служебный» гашиш

Предварительно, полицейские из-за своей небрежности потеряли гашиш. Пытаясь избежать наказания, сотрудники из отдела полиции “Юдино” не сообщили об этом, опасаясь ответственности.

17 июля в 08:13
Более 300 челнинцев прошли тест на ВИЧ
Более 300 челнинцев прошли тест на ВИЧ

Людей с положительным ВИЧ-статусом не обнаружено.

17 июля в 08:10
В Челнах голова ребенка застряла между прутьев на детской площадке (ФОТО)
В Челнах голова ребенка застряла между прутьев на детской площадке (ФОТО)

Родители девочки не смогли самостоятельно вызволить 3-летнюю малышку, пришлось вызывать спасателей.

17 июля в 08:05
В России могут запретить продажу алкоголя в выходные
В России могут запретить продажу алкоголя в выходные

По мнению ученых, шагов по борьбе со злоупотреблением алкоголем и профилактике алкоголизма, предпринимаемых сейчас, недостаточно.

14 июля в 16:06
Стали известны подробности ЧП на стройке в Челнах
Стали известны подробности ЧП на стройке в Челнах

Следственный комитет проводит доследственную проверку.


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Правдомер
Министерство образования и науки РТ
12 июля, 2017

Об отказах школ переводить 9-классников в 10 класс:  «Решение об обучении по данной образовательной программе (10-11 классы) или переходе на обучение по образовательной программе среднего профессионального образования принимает обучающийся вместе с родителями. В приеме может быть отказано только по причине отсутствия в школе свободных мест. В этом случае родители (законные представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в орган местного самоуправления".

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Новости

Выпуск 27 от 12 июля, 2017г.
17 июля 2017г. 11:20

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в 08:13
Рубрика: Вечерка On-Line

Более 300 челнинцев прошли тест на ВИЧ

Более 300 челнинцев прошли тест на ВИЧ

В Набережных Челнах в рамках декадника в филиале Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями состоялся День открытых дверей, приуроченный ко Всероссийскому дню семьи, любви и верности, сообщает пресс-служба исполкома города.

В этот день анонимное обследование прошли 38 человек. Всего же за весь период декадника, с 5 по 14 июля, тестирование прошли более 300 челнинцев. Людей с положительным ВИЧ-статусом не обнаружено.

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