Более 300 челнинцев прошли тест на ВИЧ

В Набережных Челнах в рамках декадника в филиале Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями состоялся День открытых дверей, приуроченный ко Всероссийскому дню семьи, любви и верности, сообщает пресс-служба исполкома города.

В этот день анонимное обследование прошли 38 человек. Всего же за весь период декадника, с 5 по 14 июля, тестирование прошли более 300 челнинцев. Людей с положительным ВИЧ-статусом не обнаружено.