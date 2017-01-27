Более 50 млрд рублей потребуется на очередную перепись населения в 2020 году

Более 50 млрд рублей потребуется Росстату на проведение всероссийской переписи населения в 2020 году, при этом минимальная зарплата переписчика составит 16200 рублей в месяц. Об этом в интервью ТАСС заявил глава Росстата Александр Суринов.

Очередная перепись населения России пройдет с 1 по 30 октября 2020 года. До этого подобное событие проходило в 2010 году, в переписи приняло участие около 142 млн человек.По его словам, самое главное при подготовке сметы – установить уровень оплаты труда переписного персонала не ниже, чем он был в 2016 году на сельхозпереписи, а также в 2014 году во время переписи населения Крыма.

Он добавил, что переписчики – самая массовая категория персонала, задействованная при переписи. В 2010 году на Всероссийской переписи населения работали более 400 000 переписчиков. Средняя нагрузка работы – одна из самых высоких в мире -– составляла 440 человек на переписчика.