Более десяти тысяч челнинцев приняли участие в Камском веломарафоне

Камский веломарафон стал настоящим праздником для всех жителей города. Соревнования проходили в 4 точках Набережных челнов: на стадионе ДЮСШ «Виктория» и прилегающей территории стадиона «Строитель» для дошкольников, на городской Набережной для школьников, студентов и предприятий и организаций города и в парке Культуры пос. ГЭС для школьников Комсомольского района. Спортсменам и всем активным жителям города было предложено дистанции 5 км на Городской Набережной им. Ф. Табеева, передает пресс-служба исполкома города.
На старт вышло 10803 участника из дошкольных и учебных заведений, общеобразовательных школ и трудовых коллективов города.
По итогам соревнований участники, занявшие 1-3 места среди дошкольников, школьников, мужчин и женщин, спортсменов ветеранов и спортсменов-инвалидов были награждены грамотами, медалями и кубками.
Награждение победителей и призеров по возрастным группам проводились по окончанию каждого заезда в данных возрастных категориях.
Комментарии посетителей
мне интересно-полиция постоянно проверяет на конечной маршрутки- что она там проверяет, как на ровном месте...
Что к чему-не понятно, кто хочет отменить татарский для детей татар? Учите, сохраняйте, но не надо...
Так сохраняйте !!!! Ходите на уроки, разговаривайте дома, читайте печатные книги и электронную информацию !!! ...
ну так пусть изучают те, кому это нужно и выгодно! зачем всех поголовно этой дребеденью голову забивать?
Наталье: конечно на первом месте выгода! что за глупый вопрос?
усманова 118 до сих пор нет горячей воды .ауже 10.09.17
“Однако, по словам чиновника, введение кондукторов на автобусах сейчас нецелесообразно”, а о безопасности...
А я не согласен ! Изучение татарского позволяет лучше интегрироваться в нашем динамично меняющемся мире !!!...
Меняют не только там...меняют и на других остановках -поликлиника, парк культура....
При этом все ищут эти автобусы)
СОГЛАСНА с Вами.!!!!!!!!!
Право РТ устанавливать государственные языки кончилось вместе с окончанием договора о разграничении...
Как же он занимался сексом, если при малейшей нагрузки кости ломаются? Следственный эксперимент был?
я уже отправила письмо в генпрокуратуру РФ с требованием провести проверку информации, размещенной на...
Приехали в Челны в 1982 году. Карусели “Ветерок” и “Ромашка” были уже тогда.
кто б сомневался...
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Значит, по всей стране должно быть единое образовательное пространство. Значит ШАБЛОН!
“обычный школьный” мел раньше изготавливали с добавлением клея ПВА... Так что его есть...бррр....
А в шаблоне, наверное, есть ссылки на конкретные законы. А законы те о том, что наше государство гарантирует...