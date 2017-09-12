Более десяти тысяч челнинцев приняли участие в Камском веломарафоне

Камский веломарафон стал настоящим праздником для всех жителей города. Соревнования проходили в 4 точках Набережных челнов: на стадионе ДЮСШ «Виктория» и прилегающей территории стадиона «Строитель» для дошкольников, на городской Набережной для школьников, студентов и предприятий и организаций города и в парке Культуры пос. ГЭС для школьников Комсомольского района. Спортсменам и всем активным жителям города было предложено дистанции 5 км на Городской Набережной им. Ф. Табеева, передает пресс-служба исполкома города.

На старт вышло 10803 участника из дошкольных и учебных заведений, общеобразовательных школ и трудовых коллективов города.

По итогам соревнований участники, занявшие 1-3 места среди дошкольников, школьников, мужчин и женщин, спортсменов ветеранов и спортсменов-инвалидов были награждены грамотами, медалями и кубками.

Награждение победителей и призеров по возрастным группам проводились по окончанию каждого заезда в данных возрастных категориях.