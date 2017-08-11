Более трех тысяч человек приняло участие в Камском полумарафоне

Соревнования проходили на площади «Азатлык» и по проспектам Хасана Туфана и Сююмбике. Количество участников составило 3123 человек из общеобразовательных учреждений, организаций города. В соревнованиях принимали участие спортсмены республики и соседних регионов России, сообщает пресс-служба исполкома города.
Программа соревнований включала дистанции на 4,2, 10 и 21,1 км. Победители и призеры награждались грамотами, а также денежными призами. Все участники соревнований на финише получают памятную медаль.
Победителями и призерами в своих номинациях стали:
На дистанции 21,1 км среди мужчин:
1 место – Максимов Михаил;
2 место – Кашапов Ренат;
3 место – Ахтямов Алексей.
На дистанции 21,1 км среди женщин:
1 место – Акименкова Оксана;
2 место – Смирнова Марина;
3 место – Мадеева Илемпи.
На дистанции 10 км среди мужчин:
1 место – Семенов Сергей;
2 место – Григорьев Сергей;
3 место – Зубов Илья.
На дистанции 10 км среди женщин:
1 место – Галкина-Самитова Гульнара;
2 место – Кузнецова Анна;
3 место – Теплых Оксана;
На дистанции 4,2 км среди мужчин абсолютные лидеры:
1 место – Головин Игорь;
2 место – Хуснуллин Руслан;
3 место – Тахаутов Азат.
На дистанции 4,2 км среди женщин абсолютные лидеры:
1 место – Валеева Рамиля;
2 место – Егорова Татьяна;
3 место – Сунгатуллина Орнелла.
Комментарии посетителей
кто сказал что он добрейшее. Я думаю хозяева выгуливают, потому что нет уважения к чужим людям.Хозяева сами...
скопировали вставили вот и работа журналистов
!
«Об упорядочении содержания собак и кошек в городах и других населенных пунктах РФСРФ» № 449 от 23.09.1980 года....
потому что он животное
http://777novosti.ru/putin-ubral-prezidenta-tatarstana-rustama-minnihanova/
Призвать к ответу за преступление!
А почему в противовес не написали, что в городе нет мест для выгула собак...ни одной площадки в шаговой...
Отличный парень! МЕГА человек! Гордость нации! Здоровья и победы Кириллу!
А не отправить ли его в ссылку этого мингалимова Рузиля
ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ.., - БОГ, - ВО - ИСТИНУ, ЗАКОНОДАТЕЛЬ И СУДЬЯ ЖИВЫХ И МЁРТВЫХ..! Иуда Путин.., - заявил.., “Мы не...
За такие преступления сажать нужно лет на 20 с конфискацией имущества.
Было очень больно, когда злыдни нажаловались в службу техподдержки, и группа, которая помогала Кириллу...
Лежал в больнице с Кириллом. Это самый сильный и целеустремленный человек, из всех, которых я видел. Иногда...
Кстати, прекрасная, свежая и трогательная иллюстрация и к статье, и к нашей здесь дискуссии – это история...
1. Я тоже, как остальные, считаю виноватым в смерти Миланы тебя. 13 июня твоя жена пошла к фельдшеру только по...
Для тебя , туповатого обвинителя - по пунктам: 1. обвиняешь в смерти девочки родителей ты, падаль, так открою...
Вы же свою дочку убили, не чужую. Кто же на вас в суд подаст? Если только прокурор. Ори-не ори, ором не докажешь,...
Тогда подайте в суд на родителей, а не занимайтесь диванной борьбой, интернет-вояка. Слабо ? (Сейчас опять...
Люди правы - вы сами виноваты в смерти дочки. Нельзя вам “ишо детишек строгать”, вы и их не вырастите - они или...