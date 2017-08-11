Более трех тысяч человек приняло участие в Камском полумарафоне

Соревнования проходили на площади «Азатлык» и по проспектам Хасана Туфана и Сююмбике. Количество участников составило 3123 человек из общеобразовательных учреждений, организаций города. В соревнованиях принимали участие спортсмены республики и соседних регионов России, сообщает пресс-служба исполкома города.

Программа соревнований включала дистанции на 4,2, 10 и 21,1 км. Победители и призеры награждались грамотами, а также денежными призами. Все участники соревнований на финише получают памятную медаль.

Победителями и призерами в своих номинациях стали:

На дистанции 21,1 км среди мужчин:

1 место – Максимов Михаил;

2 место – Кашапов Ренат;

3 место – Ахтямов Алексей.

На дистанции 21,1 км среди женщин:

1 место – Акименкова Оксана;

2 место – Смирнова Марина;

3 место – Мадеева Илемпи.

На дистанции 10 км среди мужчин:

1 место – Семенов Сергей;

2 место – Григорьев Сергей;

3 место – Зубов Илья.

На дистанции 10 км среди женщин:

1 место – Галкина-Самитова Гульнара;

2 место – Кузнецова Анна;

3 место – Теплых Оксана;

На дистанции 4,2 км среди мужчин абсолютные лидеры:

1 место – Головин Игорь;

2 место – Хуснуллин Руслан;

3 место – Тахаутов Азат.

На дистанции 4,2 км среди женщин абсолютные лидеры:

1 место – Валеева Рамиля;

2 место – Егорова Татьяна;

3 место – Сунгатуллина Орнелла.