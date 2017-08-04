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04 августа в 14:32
Руководитель следственного управления РТ проведет прием граждан в Челнах
Руководитель следственного управления РТ проведет прием граждан в Челнах

Встреча пройдет 10 августа в следственном отделе города.

04 августа в 13:15
В Челнах «клонировали» голос депутата (ВИДЕО)

Несмотря на отсутствие фактического большинства депутатов, заседание постоянных комиссий признали правомочным.

04 августа в 12:55
Челнинская гимназия вошла в Топ-3 лучших школ Татарстана
Челнинская гимназия вошла в Топ-3 лучших школ Татарстана

Набережночелнинские лицей № 78 им.А. С. Пушкина и лицей-интернат инновационных технологий № 36 заняли 5-е и 9-е место.

04 августа в 11:37
На следующей неделе камазовцы уйдут в корпоративный отпуск
На следующей неделе камазовцы уйдут в корпоративный отпуск

В штатном режиме продолжат работать ремонтные и сервисные службы, отвечающие за сохранность и работоспособность оборудования, жизнеобеспечение зданий и сооружений.

04 августа в 10:18
В Елабуге сегодня начинается Всероссийская Спасская ярмарка
В Елабуге сегодня начинается Всероссийская Спасская ярмарка

Народные гулянья и ярмарочная торговля будут продолжаться три дня.

04 августа в 09:07
Оглашен первый приговор по делу ОПГ «52-й комплекс»
Оглашен первый приговор по делу ОПГ «52-й комплекс»

В задачу члена группировки входило “крышевать” в Челнах подпольные казино и таксистов.
04 августа в 08:46
Шаймиев о договоре с Москвой: «Думаю, найдем общий язык»
Шаймиев о договоре с Москвой: «Думаю, найдем общий язык»

Госсоветник РТ надеется, что договор о разграничении полномочий между Казанью и Москвой все-таки продлят.
04 августа в 08:23
Около тысячи человек планируют пробежать в Челнах Камский полумарафон
Около тысячи человек планируют пробежать в Челнах Камский полумарафон

Любителям и профессионалам бега предложили три дистанции: 4,2 км, 10 км и 21,1 км.

04 августа в 08:18
Герои «Спокойной ночи, малыши!» навестили в Челнах маленьких пациентов КДМЦ
Герои «Спокойной ночи, малыши!» навестили в Челнах маленьких пациентов КДМЦ

Центру был подарен аппарат искусственной вентиляции легких для отделения анестезиологии и реанимации детского стационара стоимостью 1 500 000 рублей.

04 августа в 08:13
Любимец челнинской публики Elvin Grey выпустил новый клип
Любимец челнинской публики Elvin Grey выпустил новый клип

Песню он записал вместе с румынским исполнителем. (ВИДЕО)


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Президент Российской Федерации
27 июля, 2017

Сказано 21 июля в Йошкар-Оле во время заседания Совета по межнациональным отношениям: "Заставлять человека учить язык, который для него родным не является, так же недопустимо, как и снижать уровень и время преподавания русского. Обращаю на это особое внимание глав регионов Российской Федерации".

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05 августа 2017г. 05:19

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в 08:23
Рубрика: Вечерка On-Line

Около тысячи человек планируют пробежать в Челнах Камский полумарафон

Около тысячи человек планируют пробежать в Челнах Камский полумарафон

За десять дней до Камского полумарафона в Набережных Челнах заявки на участие подали около 700 человек из 49 городов России. Пройдет спортивное мероприятие 12 августа.

Как рассказал руководитель проекта Вадим Янгиров, в полумарафоне примут участие любители бега из 20 регионов России, в числе которых – Самарская и Ульяновская области, Удмуртия. Основную массу участников составят представители Казани, Набережных Челнов, Альметьевска, Нижнекамска и других городов и районов Татарстана.

«В целом же мы ожидаем более тысячи участников. Я приглашаю каждого жителя Набережных Челнов если не пробежать, то хотя бы прийти и поддержать бегунов», – говорит Янгиров.

Любителям и профессионалам бега предложены три дистанции: 4,2 км, 10 км и 21,1 км. Старт и финиш запланированы на площади Азатлык. Дистанции в 10 и 21,1 км пройдут по проспекту Сююмбике, сообщает ИА «Татар-информ».

Регистрация на участие в полумарафоне доступна по ссылке – https://tatar.run.

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