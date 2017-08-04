Около тысячи человек планируют пробежать в Челнах Камский полумарафон

За десять дней до Камского полумарафона в Набережных Челнах заявки на участие подали около 700 человек из 49 городов России. Пройдет спортивное мероприятие 12 августа.

Как рассказал руководитель проекта Вадим Янгиров, в полумарафоне примут участие любители бега из 20 регионов России, в числе которых – Самарская и Ульяновская области, Удмуртия. Основную массу участников составят представители Казани, Набережных Челнов, Альметьевска, Нижнекамска и других городов и районов Татарстана.

«В целом же мы ожидаем более тысячи участников. Я приглашаю каждого жителя Набережных Челнов если не пробежать, то хотя бы прийти и поддержать бегунов», – говорит Янгиров.

Любителям и профессионалам бега предложены три дистанции: 4,2 км, 10 км и 21,1 км. Старт и финиш запланированы на площади Азатлык. Дистанции в 10 и 21,1 км пройдут по проспекту Сююмбике, сообщает ИА «Татар-информ».

Регистрация на участие в полумарафоне доступна по ссылке – https://tatar.run.