Около тысячи человек планируют пробежать в Челнах Камский полумарафон

За десять дней до Камского полумарафона в Набережных Челнах заявки на участие подали около 700 человек из 49 городов России. Пройдет спортивное мероприятие 12 августа.
Как рассказал руководитель проекта Вадим Янгиров, в полумарафоне примут участие любители бега из 20 регионов России, в числе которых – Самарская и Ульяновская области, Удмуртия. Основную массу участников составят представители Казани, Набережных Челнов, Альметьевска, Нижнекамска и других городов и районов Татарстана.
«В целом же мы ожидаем более тысячи участников. Я приглашаю каждого жителя Набережных Челнов если не пробежать, то хотя бы прийти и поддержать бегунов», – говорит Янгиров.
Любителям и профессионалам бега предложены три дистанции: 4,2 км, 10 км и 21,1 км. Старт и финиш запланированы на площади Азатлык. Дистанции в 10 и 21,1 км пройдут по проспекту Сююмбике, сообщает ИА «Татар-информ».
Регистрация на участие в полумарафоне доступна по ссылке – https://tatar.run.
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