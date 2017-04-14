Больничные с 1 июля 2017 года можно будет оформлять в электронном виде

Госдума приняла правительственный закон, согласно которому больничные листы с 1 июля 2017 года можно будет оформлять и в электронном виде, передает Интерфакс.

Закон предусматривает возможность использования листка нетрудоспособности, как на бумажном носителе, так и с письменного согласия застрахованного лица в форме электронного документа, сформированного в автоматизированной информационной системе.

Такой, электронный больничный должен быть подписан усиленными квалифицированными электронными подписями медицинского работника и медицинской организации, и иметь равную юридическую силу с листком нетрудоспособности, оформленным в установленном порядке на бланке, говорится в законе.

Порядок формирования листков нетрудоспособности в форме электронного документа будет установлен Минздравом России, по согласованию с Минтрудом России и Фондом социального страхования РФ.