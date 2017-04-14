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14 апреля в 16:02
В РТ с подростками, которые смеялись над женщиной, упавшей с балкона, провели беседу
В РТ с подростками, которые смеялись над женщиной, упавшей с балкона, провели беседу

Поступок школьников обсудили на внеочередном заседании рабочей группы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

14 апреля в 15:39
Водитель маршрутки в Челнах ударил дверью по голове ребенка
Водитель маршрутки в Челнах ударил дверью по голове ребенка

Не извинившись, мужчина выгнал из автобуса и мальчика и его маму.

14 апреля в 15:02
Челнинские старшеклассники посетят 24 предприятия, чтобы выбрать профессию
Челнинские старшеклассники посетят 24 предприятия, чтобы выбрать профессию

17 апреля в Набережных Челнах начнется профориентационная акция “Работай в Челнах”.

14 апреля в 14:58
В эти выходные в Челнах пройдут последние в зимне-весеннем сезоне ярмарки
В эти выходные в Челнах пройдут последние в зимне-весеннем сезоне ярмарки

С начала этого года в городе поведено 24 ярмарки. В них реализовано населению  650 тонн сельскохозяйственной  продукции.

14 апреля в 13:45
В Челнах ссора между двумя знакомыми переросла в перестрелку
В Челнах ссора между двумя знакомыми переросла в перестрелку

25-летнего челнинца доставили в БСМП с огнестрельным ранением. Его оппоненту грозит до 10 лет тюрьмы.

14 апреля в 13:37
Больничные с 1 июля 2017 года можно будет оформлять в электронном виде
Больничные с 1 июля 2017 года можно будет оформлять в электронном виде

Закон предусматривает использование больничного, как на бумажном носителе, так и с письменного согласия застрахованного лица в форме электронного документа.

14 апреля в 11:11
В городскую больницу №2 Челнов поступило дорогостоящее оборудование
В городскую больницу №2 Челнов поступило дорогостоящее оборудование

Чтобы оснастить все семь отделений городской больницы, бюджет республики выделил почти 200 млн. рублей. Специалисты уже установили и настроили приборы для работы.

14 апреля в 11:01
В Набережных Челнах отменили ночные трамваи
В Набережных Челнах отменили ночные трамваи

В Челнах принято решение об отмене ночных выездов трамваев №2 и №5. Работники третьей смены челнинских предприятий будут добираться домой на вахтовых автобусах.
14 апреля в 08:57
В Москве годовалый ребенок упал с 8-го этажа на решетку
В Москве годовалый ребенок упал с 8-го этажа на решетку

По словам отца ребенка, мальчик остался без присмотра после принятия ванны. Его положили на диван, окно в это время было закрыто. Полицейские начали проверку инцидента.

14 апреля в 08:22
В РФ минимальная цена бутылки водки возрастет до 205 рублей
В РФ минимальная цена бутылки водки возрастет до 205 рублей

22 марта вице-премьер Александр Хлопонин, курирующий алкогольный рынок, поручил Минфину увеличить минимальную розничную цену на водку до 219 рублей за бутылку 0,5 литра.


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Ильдар Халиков
Экс-премьер-министр Татарстана
04 апреля, 2017

Сказано 3 апреля 2017 г. после отставки: «Koнeчнo, я чувcтвую в тoм чиcлe и cвoю oтвeтcтвeннocть зa эту cитуaцию (с Татфондбанком). И нaвepнoe, мнoгиe тaк и пoдумaют, чтo мoя oтcтaвкa вызвaнa пocлeдними coбытиями. Ho нe буду вpaть: peшeниe былo пpинятo дaвнo. Cлучившeecя тoлькo зaдepжaлo мoй уxoд, тaк кaк мы пытaлиcь cдeлaть вce вoзмoжнoe для пpeдoтвpaщeния кpaxa Taтфoндбaнкa. Этa oтcтaвкa — цeликoм и пoлнocтью мoe coбcтвeннoe жeлaниe. Ecли бы нe этa cитуaция, ушeл бы eщe дo Hoвoгo гoдa".

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14 апреля 2017г. 17:31

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в 13:37
Рубрика: Вечерка On-Line

Больничные с 1 июля 2017 года можно будет оформлять в электронном виде

Больничные с 1 июля 2017 года можно будет оформлять в электронном виде

Госдума приняла правительственный закон, согласно которому больничные листы с 1 июля 2017 года можно будет оформлять и в электронном виде, передает Интерфакс.

Закон предусматривает возможность использования листка нетрудоспособности, как на бумажном носителе, так и с письменного согласия застрахованного лица в форме электронного документа, сформированного в автоматизированной информационной системе. 
Такой, электронный больничный должен быть подписан усиленными квалифицированными электронными подписями медицинского работника и медицинской организации, и иметь равную юридическую силу с листком нетрудоспособности, оформленным в установленном порядке на бланке, говорится в законе.

Порядок формирования листков нетрудоспособности в форме электронного документа будет установлен Минздравом России, по согласованию с Минтрудом России и Фондом социального страхования РФ. 

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