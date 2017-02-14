Большинство вкладчиков Татфондбанка решили оставить свои деньги в банке-агенте по выплатам

Руководитель Волго-Вятского банка Сбербанка Петр Колтыпин во время пресс-конференции в Нижнем Новгороде рассказал журналистам, о том, как их банк проводил выплаты пострадавшим клиентам Татфондбанка.
По его словам, руководство сделало все, чтобы осуществить качественное обслуживание вкладчиков.
Напомним, что в конце прошлого года, Агентство по страхованию вкладов определило пять банков-агентов, через которые будет осуществляться возмещение средств вкладчикам Татфондбанка.
Помимо Сбера к выплатам были привлечены ВТБ 24, Россельхозбанк, Открытие и “АК БАРС» банк.
– Людям говорят – «Идите в Сбербанк», понятно, что все претензии к нам. Для нас было важно быстро среагировать, – рассказал он. – У нас было два-три дня на принятие решений. Мы создали оперативный штаб – Центр управления полетами. Мы сделали все, чтобы с утра, когда начинались выплаты, наши люди были на местах.
Кроме того, было принято решение открыть все точки раньше положенного времени, чтобы минимизировать столпотворение людей.
– Это не значит, что все прошло идеально без одной задоринки, но мы постарались позаботиться о людях, – подметил Колтыпин.
При этом, он отметил, что оседаемость вкладов была довольно неплохая – порядка 55-60%.
– Не все люди снимали деньги, большая часть оставляла вклады, – рассказал Петр Колтыпин. – В январе мы практически финишировали по всем выплатам.
Так, из 36 миллиардов, которые должен был выплатить Сбербанк, 24 миллиарда – в нем же и осталось.
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