“Бомба”, которая напугала челнинцев, оказалась посылкой из интернет магазина

Сегодня примерно в 16:00 из магазина "Эссен экспресс" в 58 комплексе экстренно эвакуировали всех посетителей и сотрудников. В торговом центре обнаружили подозрительный предмет. На место прибыли все экстренные службы.

Как стало известно "Вечерке", беспокойство челнинцев вызвала небольшая коробка, которая лежала рядом с "сумочной". Выяснилось, что одна из посетительниц торгового центра забрала посылку из интернет магазина, офис которого находится в этом здании, а после забыла ее на столе.