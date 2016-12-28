Булгар банк перестал выдавать деньги

О том, что у «Булгар банка» возникли серьезные проблемы с ликвидностью, в интернете говорят все последние дни. Клиенты жалуются, что не могут снять вклад и призывают срочно выводить деньги.
В депозитном отделе «Булгар банка» корреспонденту «БИЗНЕС Online», позвонившему в качестве клиента, накануне подтвердили информацию о том, что платежи перестали ходить. «Нет денег в Ярославском головном отделении банка и в Казани, не знаем, когда деньги придут», — сказали в банке.
На просьбу представителя СМИ принять денежные средства для перевода от имени юрлица, сотрудник банка ответила отказом: «Мы не принимаем сегодня такие переводы. Это связано с техническим проблемами», — заявила специалист кредитной организации. На вопрос, когда можно будет оформить такой перевод, в казанском филиале «Булгар» попросили уточнить возможность проведения операции после обеда. Попытки дозвониться до секретаря вообще не увенчались успехом. «Попробуйте позже, человек совмещает должности, своего отдельного секретаря у нас давно нет», — пояснили нам.
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