«Булгар банк» признан банкротом

Сегодня Банк России объявил «Булгар банк» банкротом по итогам проверки временной администрации, передает Реальное время.

«Временная администрация по управлению Акционерным обществом «Булгар банк» уведомляет, что Определением Арбитражного суда Ярославской области от 1 февраля 2017 года № А82-1190/2017Б/36 принято заявление о признании Акционерного общества «Булгар банк» банкротом», — говорится в заявлении регулятора.

По итогам обследования было установлено, что на отчетную дату банк заявлял о наличии активов в размере 1,38 млрд рублей, однако проверка выявила лишь 642 млн рублей активов.



