ЗАГС объявил тендер на музыкальное сопровождение торжественных бракосочетаний. Муниципальному учреждению требуется соло-музыкант на исполнение свадебных маршей 195 раз за 112 895 рублей. За такой же объем работы заказчик готов заплатить квартету 203 209 рублей. Финансирует госзаказ бюджет Набережных Челнов.
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Сегодня в новостях:
|07 сентября в 16:14
В Челнах подорожало школьное питание
Родителям теперь придется ежедневно платить от 47,9 до 83,5 рублей за каждого ребенка-ученика.
|07 сентября в 16:03
Власти Татарстана не готовы отменить “абонентскую плату” за детский сад
Это повлечет дополнительные расходы из бюджета, объясняют в правительстве.
|07 сентября в 15:32
НЧТС: в Челнах на день раньше возобновили подачу горячей воды
С 5 сентября в городе началась заключительная, осенняя опрессовка тепловых сетей.
|07 сентября в 14:40
В Татарстане оштрафовали гнавшую самогон пенсионерку
Изъятая жидкость не отвечала требованиям безопасности жизни и здоровья человека и была не пригодна для употребления в пищевых целях.
|07 сентября в 14:00
В Челнах мужчина, расчленивший брата жены, получил 9 лет колонии
Злоумышленник вывозил в лес тело по кусочкам в детской коляске.
|07 сентября в 13:25
В Челнах сотрудник салона сотовой связи забрал себе один из телефонов
С предъявленным обвинением мужчина согласился, признал свою вину и раскаялся в содеянном.
|07 сентября в 12:38
Из бюджета Челнов заплатят музыкантам, умеющим играть “Марш Мендельсона”, 329 000 рублей
ЗАГС объявил тендер на музыкальное сопровождение торжественных бракосочетаний.
|07 сентября в 12:17
В Татарстане арестовали стадо из 850 коров
По заработной плате, налогам и страховым взносам у сельхозпредприятия образовались долги на сумму 23 миллиона рублей.
|07 сентября в 11:09
Пенсионный фонд РТ предупреждает о новом виде мошенничества
Зафиксированы случаи, когда жертвам звонят, якобы, сотрудники пенсионного фонда с целью выяснить персональные данные людей.
|07 сентября в 11:02
«Камский веломарафон» в Челнах пройдет на четырех площадках
Участниками могут стать все желающие независимо от пола и возраста – заезды будут организованы для всех возрастных групп.
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Правдомер
-
Олег МатвейчевПолитолог
-
07 сентября, 2017
Сказано во время интервью журналистам: «Единая Россия» из всех партий наиболее прогрессивная. Если бы мне показали какую-то иную партию, которая на более интересных принципах построена, больше интересных инновационных систем запустила и вообще во всех отношениях лучше, я бы с удовольствием сказал: «Берите с них пример». Но пока у нас других примеров нет. И «Единая Россия» — это лучшее из того, что есть".
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