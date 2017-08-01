Бывшего вице-мэра Уфы приговорили к условному сроку

В Уфе суд приговорил бывшего заместителя главы городской администрации Ильдара Хасанова к трем годам условно за попытку мошенничества с пожертвованиями для приобретения спортинвентаря, сообщает "Интерфакс-Поволжье".

Суд признал 43-летнего Хасанова виновным в покушении на мошенничество, совершенное в особо крупном размере. Кроме условного срока чиновника наказали штрафом в 0,5 млн рублей.

По версии следствия, вице-мэр требовал 1,8 млн рублей у ресурсоснабжающей компании, которая собиралась пожертвовать 18 млн рублей для покупки уличных спортивных тренажеров и строительства спортивных площадок. Его задержали при передаче денег, вице-мэр полностью признал вину.

В случае отказа от дачи взятки чиновник грозил фирме приостановлением сотрудничества города с ней, но на самом деле, указывает следствие, вопрос о приостановлении сотрудничества находился не в его компетенции.