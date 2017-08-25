Бывший вратарь ХК «Челны» получил бессрочную дисквалификацию

На официальном сайте Федерации хоккея Украины (ФХУ) появилась информация о том, что вратарь Эдуард Захарченко, выступавший за ХК «Челны»и защитник сборной Украины Владимир Варидов бессрочно отстранены от всех турниров.

Кроме того, ФХУ продолжает вести расследование и собирается направить материалы дела в в правоохранительные органы и Международную федерацию хоккея (IIHF).



Ранее Захарченко признался в сдаче международного матча, за который получил 60 тысяч долларов, пишут «Вести КАМАЗа».





