Бывший вратарь ХК «Челны» получил бессрочную дисквалификацию

|25 августа в 15:09
Стали известны подробности несчастного случая, произошедшего на Литейном заводе КАМАЗа.
|25 августа в 14:27
“Калина” под управлением 44-летнего водителя на высокой скорости выехала на встречную полосу и врезалась в «Ленд Ровер».
|25 августа в 13:31
Следствие посчитало, что организаторы фотосессии не планировали оскорбить чувства верующих.
|25 августа в 12:42
Аппеляционная жалоба, которую Евгений Веретенников подал на приговор Набережночелнинского суда, была отклонена.
|25 августа в 12:25
Вместе с этим полностью из запрета вышла охота на серую куропатку, но не во всех охотничьих угодьях.
|25 августа в 10:46
На этой площадке будут в игровой форме проводить открытые уроки для детей с целью профилактики нарушений дорожного движения.
|25 августа в 09:44
В видеохостинге YouTube появилось видео с записями аудиороликов на русском и татарском языках.
|25 августа в 09:22
В РТ успешно опробовали модуль Voice2Med. Эта система сама вводит данные в электронную карту под диктовку доктора. «Умный» модуль понимает сложные медицинские термины.
|25 августа в 09:11
Эдуард Захарченко признался в сдаче международного матча, за который получил 60 тысяч долларов.
|25 августа в 08:51
Сожитель бабушки малыша пошел косить сено, забыв о том, что мальчик в машине. Через несколько часов он вернулся и обнаружил, что ребенок мертв.
Комментарии посетителей
Большинство родителей сотрудничают со школой, не назначают себя начальником класса, не рвутся собирать...
Этот “Пешеходный переход” очень опасен! Надо срочно обеспечить безопасность пешеходов - строить над этом...
полностью присоединяюсь к Камилле
Вы сами ничего не делаете, а если другие родители берутся для всех делать, вечно недовольны. То тетради не по...
Здоровья девочке, а ее родным терпения - она обязательно поправится. Врачам отдельное спасибо! Как бы их не...
Кому какое дело, как врачей благодарят. Не из вашего кармана же. В среднем хирург сегодня получает 40000 рублей,...
Дамир, зачем школа должна собирать деньги с родителей? К тому же, наличные деньги? Почему родители не могут...
Почему Гульнара Габдрахманова всё ещё не министр образования РТ?
Просто, ради интереса, а сколько денег вы заплатили ортопеду за эту операцию? Даже если он сам не просил,...
От меня низкий поклон Альберту Леонидовичу. Несколько лет назад поставил мне протез шейка бедра....
Самое главное чтобы христианские дети не увидели кровавых жертвоприношений! Господа помилуйте, не...
такой ржавый камаз- его в утиль только,не мудрено вылететь с трассы
а за что наказывать? помыли фонтан за свой счет
Вот о таких родителях-пофигистах и речь. Не знают, что их дети изучают. О “Эдэби уку” ничего, видимо, не слышали....
Вчера взяли учебники на учебный год, снова нет уку. А, что такое УКУ?
Хм, прикольно ...
Вот странный МУП ПАД... То рыбу закупают по баснословным ценам...то доломитку по завышенной цене... Что...
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Врач заступился за медсестру, молодец, но убил он пьяного пациента, потому что бил его со всего психа. Записи...
Маразм крепчает. Убийцу преднамеренного наказали мягче, чем врача, убившего случайно. Только у нас такое...