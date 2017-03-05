C 13 марта в Челнах закроют на дезинфекцию основное здание Перинатального центра

C 13 марта в Перинатальном центре КДМЦ стартует ежегодная генеральная уборка. Она продлится около месяца.

Для того чтобы полностью обезопасить пациентов от инфекции и ликвидировать все возможные ее источники, родильные дома закрываются на плановые мойки один или два раза в год, в зависимости от разных условий: величины здания, потока пациентов, места расположения и соотношения с другими роддомами района.

В это время не только полностью дезинфицируются с помощью специальных моющих средств все помещения от пола до потолка, но и несколько раз стерилизуется абсолютно все оборудование, все помещения - операционные, смотровые кабинеты, палаты. Не стоит воспринимать закрытие выбранного вами роддома как мероприятие, нарушающее ваши планы, - это событие, в первую очередь, направленное на заботу о здоровье будущих, состоявшихся мам и новорожденных.

C 13 по 27 марта будет закрыто на дезинфекцию основное, восьмиэтажное, здание Перинатального центра. Роды будут приниматься в двухэтажном блоке здания и только у женщин с обсервационными показаниями. В эти первые две недели закрытия роженицы и беременные без обсервационных показаний (то есть физиологического профиля) будут поступать в роддом городской больницы №2.

По плану, основное здание будет открыто 27 марта. С этого дня вплоть до 10 апреля на дезинфекцию закроется уже двухэтажный блок. ПЦ начнет принимать женщин физиологического профиля, а обсервационного – будут поступать в роддом ГБ №2. О наличии или отсутствии у беременной обсервационных показаний обязаны сообщить в женской консультации, сообщает пресс-служба КДМЦ.