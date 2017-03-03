ЦБ отобрал лицензию у Татфондбанка

Банк России отозвал с 3 марта 2017 года лицензии на осуществление банковских операций у казанских Татфондбанка, Интехбанка и Анкор банка, сообщает регулятор. Согласно данным отчетности, по величине активов Татфондбанк на 1 февраля 2017 г. занимал 42-е место в банковской системе РФ; Интехбанк занимает 138-е место, Анкор банк - 231-е. Все три банка являются участниками системы страхования вкладов, передает ТАСС.

По данным ЦБ, при неудовлетворительном качестве активов Татфондбанк и Интехбанк неадекватно оценивали принятые риски. Надлежащая оценка кредитного риска и объективное отражение стоимости активов в отчетности Татфондбанка привели к полной утрате его собственных средств (капитала). Досоздание резервов в необходимых объемах привело к полной утрате собственных средств Интехбанка.

Анкор Банк размещал денежные средства в низкокачественные активы и не создавал адекватных принятым рискам резервов. В связи с неудовлетворительным качеством активов, не генерировавших достаточный денежный поток, кредитная организация не обеспечила своевременное исполнение обязательств перед кредиторами, говорится в сообщении регулятора.

При этом руководители и собственники банков не предприняли действенных мер по нормализации их деятельности и восстановлению финансового положения, говорится в сообщениях Банка России.

Страховой случай считается наступившим с даты введения моратория на удовлетворение требований кредиторов Татфондбанка - 15 декабря 2016 г., Интехбанка - 23 декабря 2016 г. На эту дату также рассчитывается выплата страхового возмещения в отношении обязательств банков в иностранной валюте.

Как отмечается в сообщениях ЦБ, из-за низкого качества активов осуществление процедуры финансового оздоровления банков с привлечением госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) и их кредиторов на разумных экономических условиях не представлялось возможным. В соответствии с приказом Банка России в банки назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитных организаций приостановлены.

Как сообщает СМИ, отзывы лицензий на осуществление банковских операций, произведенные до срока окончания действия моратория на удовлетворение требований кредиторов, не отменяет правовые последствия их введения, в том числе обязанность АСВ по выплате страхового возмещения по вкладам. Выплата возмещения по-прежнему осуществляется АСВ по основанию, предусмотренному пунктом 2 части 1 статьи 8 федерального закона "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" - введение Банком России моратория на удовлетворение требований кредиторов банков до дня завершения конкурсного производства, говорится в сообщении.