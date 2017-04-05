ЦБ отозвал лицензию у Татагропромбанка

Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Татагропромбанка, сообщил Банк России.
Решение принято в связи с полной утратой банком капитала. По мнению регулятора, банк проводил операции, направленные на финансирование кредитных организаций, входящих в неформальную банковскую группу, возглавляемую ПАО «Татфондбанк».
«Вследствие доформирования резервов по обязательствам ПАО „Татфондбанк“ и ПАО „Интехбанк“ в связи с отзывом у них лицензий на осуществление банковских операций капитал банка приобрел отрицательное значение порядка 0,6 млрд. рублей. Кроме того, ООО „Татагропромбанк“ не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при представлении информации в уполномоченный орган», — говорится в тексте сообщения.
В банке назначена временная администрация. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.
По величине активов банк на 1 марта занимал 400 место в банковской системе РФ, передают «БИЗНЕС Online».
Комментарии посетителей
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