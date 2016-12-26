Вход | Регистрация
Курсы валют (27.12.2016):
$60.85280 63.54250
Погода в Набережных Челнах:
Пасмурно Пасмурно Пасмурно
-9° -7° -6°
Ночь
27 декабря		 Утро
27 декабря		 День
27 декабря
Архив выпусков
Сегодня в новостях:
26 декабря в 15:02
Челнинец украл гирлянду с елки у торгового центра
Челнинец украл гирлянду с елки у торгового центра

27-летний мужчина решил создать новогоднее настроение и украсил ей домашнюю елку.

26 декабря в 14:42
Слова главы татарстанского «Яблока» проверят на разжигания розни
Слова главы татарстанского «Яблока» проверят на разжигания розни

Руслан Зинатуллин в соцсети выразил сожаление, что на борту ТУ-154 не было Иосифа Кобзона.

26 декабря в 14:24
76% россиян решили встречать Новый год дома
76% россиян решили встречать Новый год дома

Сумма средних расходов на праздничный стол и подарки достигает 12,4 тыс. рублей.

26 декабря в 12:44
В Челнах клиенты Татфондбанка осаждают отделения Сбербанка
В Челнах клиенты Татфондбанка осаждают отделения Сбербанка

Специалисты не успевают обслуживать вкладчиков и рекомендуют им приходить в другие дни.

26 декабря в 11:11
ЦБ решил спасать Татфондбанк
ЦБ решил спасать Татфондбанк

На поддержку банку регулятор может выделить 120 млрд рублей.

26 декабря в 10:07
В Челнах будут штрафовать за запуск фейерверков в неположенных местах
В Челнах будут штрафовать за запуск фейерверков в неположенных местах

Стражи порядка напоминают, что повсеместно можно использовать на улице только бенгальские огни и хлопушки. Всю остальную пиротехнику - только в отведенных для этого местах.

26 декабря в 10:03
Сегодня челнинцам - вкладчикам Татфондбанка начнут выплачивать вклады
Сегодня челнинцам - вкладчикам Татфондбанка начнут выплачивать вклады

Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы всех его вкладов (счетов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности.

26 декабря в 09:40
Сбитого машиной 6-летнего ребенка из Челнов в тяжелом состоянии доставили в Казань
Сбитого машиной 6-летнего ребенка из Челнов в тяжелом состоянии доставили в Казань

Мальчик переходил дорогу с сестрой по пешеходному переходу. Водитель проехал на запрещающий сигнал светофора.

26 декабря в 09:37
Банкам позволят получать информацию о смене SIM-карт клиентов
Банкам позволят получать информацию о смене SIM-карт клиентов

Решение усилить защиту клиентов от мошенничества путем запроса у сотовых операторов сведений о смене абонентами SIM-карт приняли на закрытой встрече представителей банков, Минсвязи России и ЦБ РФ.

26 декабря в 09:13
В Челнах деловой понедельник начали с минуты молчания
В Челнах деловой понедельник начали с минуты молчания

Сегодня по всей стране припущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия.


Все новости On-Line
Правдомер
Правдомер
Александр Сидякин
депутат Госдумы РФ ("Единая Россия")
16 ноября, 2016

Сказано в ответ на законопроект, предусматривающий запрет на увольнение работника, имеющего ипотеку:

"Идея поправок к ТК носит «популистский характер». Работодатель не имеет отношения к банку, который выдал его подчиненному кредит. Руководство компаний не обязано отвечать за действия работников, которые могут быть безрассудными". 

Ложь
Правда

Индекс правды: 85%
Проголосовало: 80

Требуется менеджер

Новости

Выпуск №49 от 22 декабря, 2016г.
27 декабря 2016г. 01:14

Новости Колумнисты Работа Объявления

Экономика |

Здоровье |

Скандал |

Образование |

Транспорт |

Мужской взгляд |

Политика |

Общество |

Культура |

Интервью |

Происшествия |

ЖКХ |

Спорт|

Вечерняя тренировка

Поиск по сайту

Расширенный поиск

Комментарии посетителей
Специальный проект газеты «Вечерние Челны. Все о здоровье» и Фонда имени Анжелы Вавиловой

«Милосердие без границ»
Если вы не очерствели душой, протяните руку помощи больным детям. Даже небольшая сумма поможет им жить без боли. Без нас им просто не справиться!
Это Милана Ситникова
Посмотреть все

Посмотреть все
Видео:
Бизнес-омбудсмен Татарстана: «Нам кровь нужна или нам жить сегодня надо?»
Посмотреть все
Фото дня:
Челнинцы на концерте группы “Премьер Министр”




ГлавнаяВечерка On-Line
в 11:11
Рубрика: Вечерка On-Line

ЦБ решил спасать Татфондбанк

ЦБ решил спасать Татфондбанк

Центробанк возобновил переговоры о спасении Татфондбанка с крупными федеральными банками, а также может выделить порядка 120 млрд руб. на поддержку банков Татарстана, рассказал «Ведомостям» человек, близкий к ЦБ, и топ-менеджер одного из банков Татарстана. Как именно и кем будут распределены средства по банкам, будет понятно уже до конца года, говорит последний.

Это уже вторая попытка найти санатора. Правительство Татарстана (контролирует более 40% в капитале Татфондбанка, но управляет банком уже временная администрация ЦБ и Агентства по страхованию вкладов) ведет переговоры с ЦБ о финансовом оздоровлении банка с начала декабря.

Как сообщали источники «Ведомостей», тогда переговоры велись с группами ВТБ и «Открытие». «ВТБ 24» изучал активы Татфондбанка и думал о санации банка, а ВТБ рассматривал выкуп хороших активов Татфондбанка, говорил его сотрудник. «Открытие» от санации отказалось, говорил другой собеседник: ЦБ пригласил представителей банков к президенту Татарстана Рустаму Минниханову, но большинство приглашенных общение после встречи прервали. Представители группы ВТБ встречу опровергают.

На сей раз среди кандидатов – Альфа-банк, знают два человека, близкие к ЦБ. Представитель банка был недоступен для журналистов.

ЦБ не только искал санатора, но и настаивал на участии татарстанского правительства в спасении Татфондбанка. «Татнефть» (контролируется правительством Татарстана) на прошлой неделе продала 22% «Нижнекамскнефтехима» группе ТАИФ за 32 млрд руб. Сделку частично финансировал Альфа-банк. Вырученные средства отчасти пойдут на поддержку местных банков, знает банкир, близкий к одной из сторон сделки.

Правда, местный чиновник объяснял «Ведомостям», что эти деньги могут потребоваться и для поддержания банка «Ак барс».

«Спасение Татфондбанка критически важно для местного рынка: Татфондбанк может утащить за собой еще два-три банка», – указывает один из банкиров, изучавших активы местных игроков. Всего в Татарстане 20 местных банков.

В пятницу ЦБ ввел в Интехбанк (ранее входил в группу Татфондбанка, 124-е место в списке «Интерфакс-ЦЭА» в III квартале) временную администрацию, наложив мораторий на удовлетворение требований кредиторов на три месяца. Причина – неустойчивое финансовое положение и наличие угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков: Интехбанк не проводил платежей более семи дней, сообщил ЦБ.

АСВ может заплатить пострадавшим вкладчикам Интехбанка около 13,9 млрд руб. – таков был размер ответственности агентства на 1 октября 2016 г. согласно отчетности банка, сообщил представитель госкорпорации. Реестр вкладчиков еще не сформирован, выплаты начнутся не позднее 13 января 2017 г. Всего в Интехбанке на 1 декабря было 6,35 млрд руб. средств компаний и 16 млрд руб. сбережений населения.

«Весной этого года Интехбанк формально вышел из группы Татфондбанка, но фактически мало что изменилось – межбанковские отношения и пересечения по активам двух банков не исчезли», – говорит управляющий директор по банковским рейтингам RAEX Станислав Волков. Из списка владельцев на 13 октября 2016 г. следует, что 11,85% в капитале банка принадлежит Национальной страховой компании Татарстана (НАСКО), в которой 25% принадлежит еще одному банку республики – «Ак барсу» (подконтролен татарстанскому правительству). Министерству земельных и имущественных отношений Татарстана принадлежит 1,89%. По структуре собственности это прослеживается плохо, но де-факто Татагропромбанк, Радиотехбанк, Интехбанк и Татфондбанк – это связанные кредитные организации, говорит Волков.

Интехбанк держал в Татфондбанке около 10% активов, фактически это весь капитал банка (на 1 декабря его собственные средства составляли 3,9 млрд руб., активы банка – 35,2 млрд руб. – «Ведомости»), оценивает Волков: «Когда ЦБ вводит временную администрацию в банк, мы, как правило, видим, что его контрагенты создают резервы около 50% по выданным ему кредитам».

У Радиотехбанка было около 5% в Татфондбанке, у Татагропромбанка – 12%, продолжает Волков. Интехбанк давно не имел хорошего запаса по ликвидности, знает он: паника вкладчиков в регионе и часть ликвидности в Татфондбанке повлияли на его финансовое положение. У Татагропромбанка и Радиотехбанка ситуация более благоприятная, поскольку у них есть небольшой запас по капиталу и более независимая позиция по ликвидности, считает Волков: «Однако ситуация развивается в негативном ключе, не исключено, что мы снизим рейтинги до преддефолтного уровня».

Представитель Центробанка не стал обсуждать деятельность действующих банков. Представитель правительства Татарстана Эдуард Хайруллин отказался от комментариев, поскольку не обладает информацией.

Добавить комментарий

Имя:

Email:

Уведомлять меня о новых записях
Защита от спама:
Напишите недостающее слово: «Лебедь, рак и ...» ?
О газете и редакции | Рекламная служба | Прайс-лист | Конкурсы | Архив печатной версии

© 2016 "Вечерние Челны". При перепечатке материалов ссылка на газету "Вечерние Челны" обязательна.
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru