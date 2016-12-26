ЦБ решил спасать Татфондбанк

Центробанк возобновил переговоры о спасении Татфондбанка с крупными федеральными банками, а также может выделить порядка 120 млрд руб. на поддержку банков Татарстана, рассказал «Ведомостям» человек, близкий к ЦБ, и топ-менеджер одного из банков Татарстана. Как именно и кем будут распределены средства по банкам, будет понятно уже до конца года, говорит последний.
Это уже вторая попытка найти санатора. Правительство Татарстана (контролирует более 40% в капитале Татфондбанка, но управляет банком уже временная администрация ЦБ и Агентства по страхованию вкладов) ведет переговоры с ЦБ о финансовом оздоровлении банка с начала декабря.
Как сообщали источники «Ведомостей», тогда переговоры велись с группами ВТБ и «Открытие». «ВТБ 24» изучал активы Татфондбанка и думал о санации банка, а ВТБ рассматривал выкуп хороших активов Татфондбанка, говорил его сотрудник. «Открытие» от санации отказалось, говорил другой собеседник: ЦБ пригласил представителей банков к президенту Татарстана Рустаму Минниханову, но большинство приглашенных общение после встречи прервали. Представители группы ВТБ встречу опровергают.
На сей раз среди кандидатов – Альфа-банк, знают два человека, близкие к ЦБ. Представитель банка был недоступен для журналистов.
ЦБ не только искал санатора, но и настаивал на участии татарстанского правительства в спасении Татфондбанка. «Татнефть» (контролируется правительством Татарстана) на прошлой неделе продала 22% «Нижнекамскнефтехима» группе ТАИФ за 32 млрд руб. Сделку частично финансировал Альфа-банк. Вырученные средства отчасти пойдут на поддержку местных банков, знает банкир, близкий к одной из сторон сделки.
Правда, местный чиновник объяснял «Ведомостям», что эти деньги могут потребоваться и для поддержания банка «Ак барс».
«Спасение Татфондбанка критически важно для местного рынка: Татфондбанк может утащить за собой еще два-три банка», – указывает один из банкиров, изучавших активы местных игроков. Всего в Татарстане 20 местных банков.
В пятницу ЦБ ввел в Интехбанк (ранее входил в группу Татфондбанка, 124-е место в списке «Интерфакс-ЦЭА» в III квартале) временную администрацию, наложив мораторий на удовлетворение требований кредиторов на три месяца. Причина – неустойчивое финансовое положение и наличие угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков: Интехбанк не проводил платежей более семи дней, сообщил ЦБ.
АСВ может заплатить пострадавшим вкладчикам Интехбанка около 13,9 млрд руб. – таков был размер ответственности агентства на 1 октября 2016 г. согласно отчетности банка, сообщил представитель госкорпорации. Реестр вкладчиков еще не сформирован, выплаты начнутся не позднее 13 января 2017 г. Всего в Интехбанке на 1 декабря было 6,35 млрд руб. средств компаний и 16 млрд руб. сбережений населения.
«Весной этого года Интехбанк формально вышел из группы Татфондбанка, но фактически мало что изменилось – межбанковские отношения и пересечения по активам двух банков не исчезли», – говорит управляющий директор по банковским рейтингам RAEX Станислав Волков. Из списка владельцев на 13 октября 2016 г. следует, что 11,85% в капитале банка принадлежит Национальной страховой компании Татарстана (НАСКО), в которой 25% принадлежит еще одному банку республики – «Ак барсу» (подконтролен татарстанскому правительству). Министерству земельных и имущественных отношений Татарстана принадлежит 1,89%. По структуре собственности это прослеживается плохо, но де-факто Татагропромбанк, Радиотехбанк, Интехбанк и Татфондбанк – это связанные кредитные организации, говорит Волков.
Интехбанк держал в Татфондбанке около 10% активов, фактически это весь капитал банка (на 1 декабря его собственные средства составляли 3,9 млрд руб., активы банка – 35,2 млрд руб. – «Ведомости»), оценивает Волков: «Когда ЦБ вводит временную администрацию в банк, мы, как правило, видим, что его контрагенты создают резервы около 50% по выданным ему кредитам».
У Радиотехбанка было около 5% в Татфондбанке, у Татагропромбанка – 12%, продолжает Волков. Интехбанк давно не имел хорошего запаса по ликвидности, знает он: паника вкладчиков в регионе и часть ликвидности в Татфондбанке повлияли на его финансовое положение. У Татагропромбанка и Радиотехбанка ситуация более благоприятная, поскольку у них есть небольшой запас по капиталу и более независимая позиция по ликвидности, считает Волков: «Однако ситуация развивается в негативном ключе, не исключено, что мы снизим рейтинги до преддефолтного уровня».
Представитель Центробанка не стал обсуждать деятельность действующих банков. Представитель правительства Татарстана Эдуард Хайруллин отказался от комментариев, поскольку не обладает информацией.
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пишите в суд не кого не слушайте они за то что говорят деньги получают а когда банки признают банкротами хрен...
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