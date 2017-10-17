Цена продуктовой корзины с начала года выросла на 1,1 процента

Цена продуктовой корзины за период с января по сентябрь текущего года выросла на 1,1 процента и составила 3 тыс. 729,1 рубля, сообщают «Известия».
При этом рост стоимости продуктовой корзины оказался неустойчивым: в августе 2017 года по сравнению с январем он составил 4,1 процента, а в сентябре упал до отметки 1,1 процента. По словам экспертов, такие колебания вызваны сезонным падением цен на фрукты и овощи, которое произошло в начале осени.
Согласно данным Росстата, стоимость лука упала на 21,7 процента, картофеля на 18,9 процента, моркови — на 18,4 процента. В то же время отмечен рост стоимости лимонов на 4,6 процента, бананы подорожали на 4,3 процента, а огурцы прибавили 1,3 процента.
Лидерами по снижению цен на плодоовощную продукцию стали Курская и Астраханская области, Башкортостан, а также Республика Алтай.
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