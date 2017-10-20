Центральный аппарат ФАС выехал с внеплановой проверкой в Челны

Специалисты центрального аппарата ФАС России начали в Набережных Челнах внеплановую проверку ЗАО «Камдорстрой». Об этом изданию «БИЗНЕС Оnline» сообщил начальник УФАС по РТ Александр Груничев. В службу поступило обращение с просьбой проверить наличие картельного сговора на торгах.
Главный антимонопольщик республики отметил, что центральным аппаратом ведомства подобная внеплановая проверка проводится в Татарстане впервые. По его словам, в «Камдорстрое» изымается документация и производится съем информации с компьютеров и серверов.
«Характер обращения и причины, послужившие основанием для проведения проверки, мне неизвестны», — заявил Груничев, добавив, что три сотрудника татарстанского УФАС приглашены и соответствующим приказом включены в состав выездной группы для проведения мероприятий.
«Камдорстрой» проводил в Челнах капремонт Московского проспекта. Общая сумма затрат составила 796 млн рублей. В прошлом месяце инспекция госстройнадзора РТ выявила нарушения в ходе реконструкции дорожного полотна — теперь компании предстоит выплатить штраф в 50 тыс. рублей.
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