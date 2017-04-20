Центробанк создаст систему моментальных платежей для физлиц

Центробанк хочет создать платформу моментальных платежей для физических лиц, с помощью которой можно переводить деньги, оплачивать товары и услуги, сообщает «Коммерсант».
По словам директора департамента национальной платежной системы ЦБ Аллы Бакиной, новая платформа позволит людям переводить платежи до 100 000 рублей через мобильное приложение или интернет-сервисы, которые будут интегрированы с платформой, а также с платежной системой ЦБ, доступ к которой сейчас имеют только банки.
Также эксперты рассматривают несколько вариантов проведения платежа: например, не только с помощью банковской карты, но и через номер счета в банке, номер мобильного, QR-код.
– Создание такой платформы – это сложный инфраструктурный проект, на реализацию которого уйдет не один месяц, – прокомментировал исполнительный директор «Финтеха» Борис Ким.
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