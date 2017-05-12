Цены на ЖКХ будут рассчитывать по новой формуле с 2018 года

Цены на ЖКХ будут рассчитывать по новой формуле с 2018 года, когда из расчетов будет исключена фиксируемая расчетная предпринимательская прибыль для муниципальных и государственных организаций в сфере коммунальных услуг. Об этом передает «Татар-информ» со ссылкой на РИА Новости.

Как указано на сайте российского правительства, такое решение направлено на развитие института концессии в сфере ЖКХ. Уже со следующего года расчетная предпринимательская прибыль перестанет устанавливаться для регулируемых организаций водо- и теплоснабжения, а также водоотведения и обращения с твердыми отходами, являющихся мууниципальными или государственными унитарными предприятиями, которые функционируют в соответсвии с договорами аренды.

Напомним, что расчетная предпринимательская прибыль стала учитываться в формуле цен ЖКХ с 2015 года. По мнению правительства, данная мера должна была побудить бизнес в сфере ЖКХ получать прибыль за счет повышения эффективности.