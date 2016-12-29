Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на крушение российского самолета Ту-154

Карикатуру, посвященную катастрофе российского самолета Ту-154, опубликовал на своем сайте французский сатирический журнал Charlie Hebdo, сообщает РИА «Новости».

Карикатура изображает падающий самолет, на фоне которого солист ансамбля Александрова издает долгий звук «а-а-а-а-а-а-а». Подпись к картинке гласит: «Репертуар хора Красной армии расширяется».

Самолет Ту-154 Минобороны, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море утром 25 декабря. На борту находились 92 человека, в том числе 64 артиста ансамбля имени Александрова.

Charlie Hebdo регулярно публикует провокационные карикатуры, иллюстрирующие самые разные события. Внимание мирового сообщества малоизвестный ранее журнал привлек после череды терактов в январе 2015 года, когда редакция подверглась нападению исламистов.