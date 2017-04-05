Челнинца будут судить за уничтожение стройтехники стоимостью более 5,5 млн рублей

Прокуратура Республики Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении челнинца экс-работника ЗАО "Камский завод металлоконструкций "ТЭМПО" 34-летнего Ислама Насыбуллина. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 35, ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное группой лиц по предварительному сговору).
По версии следствия, в конце марта 2016 года Насыбуллин, находясь на территории закрытого акционерного общества «ХК «Татэлектромаш», действуя по предварительному сговору с неустановленными лицами, при помощи сварочного и режущего оборудования разрезал на части самоходную машину марки МОАЗ-546П и кран «МКТ-6-45». Части транспортных средств он оставил на открытой площадке для складирования металлолома и скрылся. Спустя несколько дней он был задержан стражами правопорядка, сообщает прокуратура РТ.
В результате собственнику имущества- ООО «Кран-Мастер» причинён ущерб на сумму более 5,5 млн рублей.
В ходе следствия Насыбуллин свою вину не признал, отказавшись от дачи показаний.
Уголовное дело направлено в Набережночелнинский городской суд для рассмотрения по существу.
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