Челнинца, который пытался сбежать в ИГИЛ, направили на принудительное лечение

Напомним, что челнинца задержали в аэропорту Бегишево осенью 2015 года, когда он собирался отправиться в Сирию для вступления в ИГИЛ (запрещенная организация в Российской Федерации). Мужчина успел купить билеты для себя и своих детей, но осуществить задуманное не удалось.
О намерениях мужчины рассказала его супруга. Женщина позвонила в полицию и сообщила, что ее муж забрал из дома все их сбережения, купил билеты на авиарейс Нижнекамск – Стамбул и хочет вывезти дочь и сына за границу без ее согласия.
Тогда мужчину отправили на стационарную психолого-психиатрическую экспертизу, которая показала, что у мужчины обнаружены признаки хронического психического заболевания.
Как стало известно «Вечерке», 28 марта решением Набережночелнинского городского суда мужчину направили на принудительное лечение.
Комментарии посетителей
Только бестолочь могла “оказаться в ловушке” на этом мосту - места там везде достаточно... подобные мосты...
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вообщето я писал тому, кого расмешили
Думаю, виноват Обама. :)
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что за чушь. проплаченный отзыв.
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