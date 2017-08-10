Челнинца ограбили пока он был в туалете

Вечером 9 августа 38-летний челнинец устроил себе велосипедную прогулку в парке «Прибрежный», передает пресс-служба УМВД города. В какое-то время ему приспичило, поэтому он прислонил велосипед к дереву и зашёл в биотуалет. Буквально на несколько минут. Каково же было удивление челнинца, когда железного коня стоимостью 10 тысяч рублей на месте не оказалось. Его вел рядом с собой незнакомый мужчина. Владелец догнал похитителя и потребовал своё имущество обратно. Тот отдавать не захотел. На счастье обладателя велосипеда появился патрульный наряд полиции, которого привлек громкий спор двух мужчин.
Стражи порядка доставили их в отдел полиции №3 «Центральный», где взяли объяснения и разобрались в произошедшем. В настоящее время транспортное средство возвращено потерпевшему. В отношении в 41-летнего жителя Чувашии возбуждено уголовное дело за покушение на грабёж. Законом за подобное преступление предусмотрено максимальное наказание в виде 4 лет лишения свободы.
Комментарии посетителей
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