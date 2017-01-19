Челнинца осудили за порноселфи с женой, которое он выложил в интернет

В Набережных Челнах осудили 31-летнего Сергея Осташко, который выложил в Интернет 15 фотографий порнографического содержания. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Набережных Челнов.
На судебном заседании Осташко вину признал полностью.
- Набережночелнинский городской суд признал Осташко виновным в совершении преступления, предусмотренного по ст.242 УК РФ ««Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов с использованием средств массовой информации, в том числе информационно-телекоммуникационных сетей», - говорится в сообщении.
Сообщается, что суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно, с испытательным сроком на 1 год.
Напомним, в середине мая прошлого года Сергей Осташко выложил в интернет 15 порнографических фотографий, на которых позировал вместе с женой. О том, что фотографии неделю «гуляли» по сети, его жена не знала. Она характеризовала его как хорошего отца и мужа.
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