Челнинца осудили за порноселфи с женой, которое он выложил в интернет

В Набережных Челнах осудили 31-летнего Сергея Осташко, который выложил в Интернет 15 фотографий порнографического содержания. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Набережных Челнов.

На судебном заседании Осташко вину признал полностью.

- Набережночелнинский городской суд признал Осташко виновным в совершении преступления, предусмотренного по ст.242 УК РФ ««Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов с использованием средств массовой информации, в том числе информационно-телекоммуникационных сетей», - говорится в сообщении.

Сообщается, что суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно, с испытательным сроком на 1 год.

Напомним, в середине мая прошлого года Сергей Осташко выложил в интернет 15 порнографических фотографий, на которых позировал вместе с женой. О том, что фотографии неделю «гуляли» по сети, его жена не знала. Она характеризовала его как хорошего отца и мужа.