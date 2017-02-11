Челнинцам начислили СОИ вместо ОДН

Челнинцы получили счет-квитанции за ЖКУ, где плата за ОДН перешла в графу жилищных услуг и значится как СОИ. Новая аббревиатура расшифровывается как «содержание общедомового имущества». Напомним, постановлением правительства, принятом в конце 2016 года, изменен порядок начисления платы за ОДН - из разряда коммунальных услуг, она перешла в жилищные.

Раньше ОДН начислялся следующим образом: разница общего объема потребления всего дома и суммы показателей поквартирных приборов учета распределялась между собственниками многоквартирных домов. При этом, как показала практика, добросовестные собственники квартир были вынуждены оплачивать ОДН за недобросовестных соседей, не имеющих счетчиков или занижающих показания.

Сейчас расчет будет производиться исходя из норматива потребления услуги. Сегодня на пресс-конференции в мэрии города заместитель начальника управления городского хозяйства и жизнеобеспечения населения Альфия Романова подробно рассказала журналистам о новой формуле расчета. Норматив потребления ресурса умножается на тариф и площадь общего имущества делится на площадь жилых и нежилых помещений. Это будет фиксированная плата, не будет меняться из месяца в месяц. Начисление платы будет производиться без учета объема коммунального ресурса, потребленного собственниками жилья.

Стоит упомянуть, что счета за январь стали неприятным сюрпризом для многих челнинцев. Своим возмущением они деляться в социальных сетях (пунктуация и орфография сохранены).

Лия Петрова: "Пенсия 8400, подняли за капремонт, ОДН стала обязаловкой, когда перестанут грабить? Это что получается, все отдай и не кушай! Это пробное, если проглотим, еще добавят. А что в кабинеты стучать толку, для охраны кабинетов у них есть рос гвардия!".

Евгений Мещеряков: "Живут в 3-4-х комнтаных хатах и удивляются платежам за ЖКХ! Мы за 2-шку платим 6300, вот пришло! Прописано 4 человека!".

«При недопонимании, собственники в первую очередь должны обратиться в управляющую компанию»- посоветовала Альфия Романова.

Также она подчеркнула, что от системы, когда жители производили съем и передачу показаний приборов учета с 23 по 25 число, уклоняться нельзя.