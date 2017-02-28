Челнинцам предлагают выбрать главную улицу города

На заседании проектного комитета по основному направлению стратегического развития Российской Федерации «Моногорода» 1 февраля 2017 года было принято решение об определении основной улицы в каждом моногороде.

Первый вице-премьер Игорь Шувалов подчеркнул: «Мы сейчас определяем улицы, на которых нужно провести благоустройство. Мы хотим, чтобы не губернатор или мэр, а горожане сами нам подтвердили, что это главная улица. Только тогда мы её включим в программу. Мы хотим, чтобы разные слои населения - пенсионеры, молодежь - через публичное обсуждение сказали бы нам, какой облик этой главной улицы они хотят видеть в своём городе».

Для определения центральных улиц было решено использовать краудсоринг-платформу моногорода.рф, зарекомендовавшую себя в качестве эффективного инструмента по сбору общественного мнения жителей моногородов. Для этого на сайте был размещен специальный раздел: «Голосование»

Напомним, что сайт моногорода.рф был создан в конце декабря 2016 года как коммуникационная площадка Программы «Пять шагов благоустройства», которая реализуется в рамках совместного комплексного проекта развития городской среды, разработанной АИЖК (Агентство ипотечного жилищного кредитования) и КБ «Стрелка» при поддержке Фонда развития моногородов.

На сайте есть информация о моногородах, актуальные новости из регионов и площадка для краудсорсинга, где к 27 февраля 2017 года собралось уже более 5000 предложений от жителей моногородов, собранных в специальном разделе «Идеи». Согласно данным, полученным к середине февраля, более 10% опрошенных выдвигает идеи по благоустройству центральных городских пространств: улиц, площадей и бульваров.

Определение центральных улиц в моногородах продлится до 15 марта 2017 года. Затем полученные данные будут проанализированы и переданы Федеральному Правительству, региональным и муниципальным властям.

В дальнейшем приоритетной программой «Комплексное развитие моногородов» предусмотрено проведение благоустройства основной (центральной) улицы в каждом российском моногороде.