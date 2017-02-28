Челнинцам предлагают выбрать главную улицу города

На заседании проектного комитета по основному направлению стратегического развития Российской Федерации «Моногорода» 1 февраля 2017 года было принято решение об определении основной улицы в каждом моногороде.
Первый вице-премьер Игорь Шувалов подчеркнул: «Мы сейчас определяем улицы, на которых нужно провести благоустройство. Мы хотим, чтобы не губернатор или мэр, а горожане сами нам подтвердили, что это главная улица. Только тогда мы её включим в программу. Мы хотим, чтобы разные слои населения - пенсионеры, молодежь - через публичное обсуждение сказали бы нам, какой облик этой главной улицы они хотят видеть в своём городе».
Для определения центральных улиц было решено использовать краудсоринг-платформу моногорода.рф, зарекомендовавшую себя в качестве эффективного инструмента по сбору общественного мнения жителей моногородов. Для этого на сайте был размещен специальный раздел: «Голосование»
Напомним, что сайт моногорода.рф был создан в конце декабря 2016 года как коммуникационная площадка Программы «Пять шагов благоустройства», которая реализуется в рамках совместного комплексного проекта развития городской среды, разработанной АИЖК (Агентство ипотечного жилищного кредитования) и КБ «Стрелка» при поддержке Фонда развития моногородов.
На сайте есть информация о моногородах, актуальные новости из регионов и площадка для краудсорсинга, где к 27 февраля 2017 года собралось уже более 5000 предложений от жителей моногородов, собранных в специальном разделе «Идеи». Согласно данным, полученным к середине февраля, более 10% опрошенных выдвигает идеи по благоустройству центральных городских пространств: улиц, площадей и бульваров.
Определение центральных улиц в моногородах продлится до 15 марта 2017 года. Затем полученные данные будут проанализированы и переданы Федеральному Правительству, региональным и муниципальным властям.
В дальнейшем приоритетной программой «Комплексное развитие моногородов» предусмотрено проведение благоустройства основной (центральной) улицы в каждом российском моногороде.
Комментарии посетителей
все правильно, жители этих городов сами должны решать как будет выглядеть главная улица их города
Учителя - такие же, как все, люди. Тоже болеют, тоже уходят в декретный отпуск, тоже отпрашиваются с работы по...
Ничего не надо кроме приличных туалетов Все равно разгромят испортят варваров полно в Челнах почему тоноч
Проблема смены поколений общая для всех регионов, для всех отраслей (кроме новых типа айти, где ещё пожилых...
У нас очень хорошая природа. Постройте лучше у нас санаторий для всех жителей Татарстана. На рыбалку все едут...
Скорее всего многие нас Мензелинцев, не понимают почему мы протестуем. Особенно те кто никогда не был или не...
Господин Прокофьев, надо искать причину провалов в себе, а не в других. Ваш Миргалимов, при вашем молчаливом...
итоги, кстати, весьма неплохие, а главное Магдеев с дольщиками разобрался наконец-то, очень благодарен ему....
На Универсаме подземка тоже течёт и на неё 2 раза деньги тратили. Первый раз вообще ужас, что там сотворили и...
Он не прикидывается) Если посмотреть на это с другого ракурса - спич был не в адрес челнинцев, а в адрес...
Он зачем дурачком прикидывается, знает же, что выборы нечестные и ЕР приписали голоса
А, как же он будет в камере сидеть, бедолага?
Что бы шли рабочие на завод что надо сделать... Правильно поднять зарплату и создать условия труда а так как...
Обычно фирма-монополист ООО “Школьное питание” с прошлого века проверяет себя сама. А тут, видимо, проверки...
Ходят слухи что их каток собираются закрыть под очередной ТЦ
Непонятно. Вообще лишили госаккредитации или только по указанной специальности? Там же учителей по разным...
Игорь, ну что же Вы так про отца то ... PS: уши у него были сильно оттянутые ?
Да, действительно, слово секретарь - многозначное: 1) секретарь в приёмной 2) секретарь райкома (горкома,...
У меня отец был мусульманин свинью жрал за уши не оттянешь и ничего
Моя мама родом с Хайбуллинского района Башкортостана ,ее отца и дядю тоже арестовали и репрессировали как...