Челнинцам запретили находиться в лесах

Подписано распоряжение Кабмина РТ «Об ограничении пребывания граждан в лесах и въезд в них транспортных средств». Об этом сообщает Минлесхоз РТ.

Такая мера была принята в связи с установлением IV и V классов пожарной опасности в лесах республики. Данное распоряжение от 19 августа будет действовать в течение 21 дня после вступления в законную силу (через 10 дней после его официального опубликования).