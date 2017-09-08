Челнинцец пожаловался на видеокамеру, которая установлена в туалете медцентра

В социальной сети пользователь с ником "Олег Сильвер" рассказал в официальной группе администрации города про камеру, которая установлена в туалете в здании 1/06, где проходят профосмотры работники различных предприятий города.

"В одном из туалетов, который предназначен для взятия анализов мочи на ХТИ, в углу установлено интересное изделие по виду напоминающие купольную камеру. Помещение размером примерно 1м×1м. Это работающая камера или нет не известно. Проводится ли запись процедуры мочеиспускания пациентов или нет, не ясно".

Пользователи сети подтвердили его подозрение, опознав в круглом предмете камеру видеонаблюдения.