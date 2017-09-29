Челнинцев научат раздельному сбору мусора

30 сентября во дворе дома 46/12 Набережных Челнов экологическое движение «Чистый лист» совместно с ТОС 46-го комплекса и администрацией Автозаводского района проведут праздник «ЭкоДвор».

Жители 46-комплекса смогут ознакомиться с правилами разделения мусора, узнать, какие отходы не принимаются в переработку и что может получиться из переработанных бумаги, пластика и металла. Также здесь пройдет «Дармарка», передает пресс-служба исполкома города.

На ярмарку бесплатных вещей жители смогут принести те вещи, которыми они уже не пользуются, чтобы безвозмездно отдать их нуждающимся. Кроме того, взрослые и дети примут участие в тематических мастер-классах, играх и развлечениях. Каждый сможет уйти с праздника с поделкой, сделанной своими руками.

Отметим, акция проводится в рамках Всероссийского проекта, направленного на продвижение и внедрение раздельного сбора отходов во дворах города. Проект направлен на просвещение горожан об использовании бытовых отходов в дальнейшей переработке для создания новых вещей. «ЭкоДворы» обосновывают экологическую значимость раздельного сбора отходов, а также, помогают сплотить жителей в организации совместного отдыха и досуга детей. Проект «ЭкоДвор» стремительно развивается, и каждый день к нему присоединяются все новые и новые города России. 30 сентября к акции присоединятся Набережные Челны.